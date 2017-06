Denuncia que Tonini la amenazó e insultó, tras hacerlo multar por Tránsito

Una profesora de danza salteña contó por Facebook un desagradable momento que le habría tocado vivir, donde el ex concejal Aroldo Tonini la habría insultado y amenazado luego que ella lo señalara con agentes de Tránsito como el dueño de una camioneta mal estacionada y a quien multaron por la infracción.

Virginia Miller es la mujer a quien le tocó vivir "una vez más una situación más de que desagradable” y que la compartió por Facebook, afirmando que está harta de la impunidad de ciertos personajes.

Según relató en su publicación, fue durante la jornada del miércoles cuando efectivos de Tránsito divisaron una camioneta mal estacionada cerca del estudio de danzas donde trabaja, en calle Güemes al 1600 aproximadamente: “Pasaron dos agentes de tránsito por la cuadra y, al ver la camioneta mal estacionada, entraron y nos preguntaron si era nuestra; les dijimos que era de una persona que se había bajado y entrado en FUNDARA, fundación que funciona frente a nuestra escuela”.

Al rato, los agentes volvieron a llamarla para contarle que habían realizado la infracción al conductor pidiéndole que también moviera la camioneta. Fue entonces cuando “el señor (Aroldo) Tonini se cruzó la calle y me gritó, alzando su dedito amenazador, otra serie de cosas”.





(La camioneta, entre letreros de "prohibido estacionar" - Foto tomada de Facebok Virginia Miller)

Miller precisó que el conductor de la camioneta era el ex concejal quien, tras enterarse que ella lo habría identificado como el dueño del vehículo, se enfureció y la amenazó. “Ya vas a ver vos, voy a averiguar si tenés todo en regla y ya vas a ver”, habrían sido las palabras que el político le habría espetado.

En su publicación de Facebook, Miller se mostró contrariada por la actitud del ex edil. “Tonini, quiero que sepás que sos un maleducado, no porque me gritaras siendo una mujer, sino porque soy una persona que ni siquiera te conoce y nunca había cruzado palabra con vos”, manifestó.

La mujer subrayó que los agentes de Tránsito se ofrecieron como testigos de la agresión , a la vez que lamenta que sus alumnas de 3 y 4 años tuvieron que presenciar los gritos que Tonini le habría vociferado.

“Soy una laburante, nuestra institución hace muchos años que funciona, pago mis impuestos y estoy en regla. Anda tranquilo a averiguar lo que quieras. Yo quisiera saber si vos podes decir lo mismo”, concluyó en reproche a la actitud que habría tenido Tonini.