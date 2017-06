Caprichos de Salta: La sentera y la reina de la comparsa

“Caprichos de Salta” es un romance fraccionado en capítulos que muestra el origen fantástico, sobrenatural del funcionamiento de la sociedad salteña. Todos los jueves no te pierdas cada capítulo.

Nadie está oficialmente muerto si no aparece en el Obituario de El Tribuno. Podes tener un velorio lleno de gente con ropa negra oliendo a naftalina; la partida de defunción en regla y el entierro perfecto en un día nublado y frío, pero si no salís en la fiambrería del matutino de los Romero… ¡No existís! o mejor dicho, seguís existiendo… pero más penosamente. Salir en el diario vivo o muerto te cambia la vida… hay que cuidar las apariencias y el buen nombre hasta el final.

El ciego me había comprometido a un encuentro al que acudí como polilla al foco. Nos encontramos en “El límite de las dos Saltas”, la Avenida San Martín. Caminamos hacia el sur por Córdoba y mientras buscamos hacer pie en esas veredas casi tan angostas como la cuerda de un equilibrista, me va diciendo:

-Siryab, espero que vayas tomando nota de todo lo que vas viendo ¿ah? También espero que sepas como hacerlo público. Bien, lo tenés que hacer bien. Con belleza, bien bonito ¿Está claro? También, tenés que portarte como un changuito juicioso. Ahora vas a conocer a alguien importante. Vas a conocer a la Señora Betty. Churita la vieja. Habla bien, e´ una víbora enroscando. Baqueana pa´ hacerte ver la locura de cerca. Jajaja.

Nos detenemos sobre una vereda rota, frente a una casa vieja con puertas despintadas y ventanas tan cerradas como pesadas. Entramos. El zaguán tiene más tierra y olor que las zapatillas de un hippie. Después de unos pocos pasos, a tientas, entramos en una habitación repleta de imágenes de santos y demonios conocidos e ignotos y velas de colores varios. Se corre una cortina y aparece la señora Betty. Una mujer de unos setenta años que todavía es bella. En su juventud debe haber sido coleccionista de amores silenciosos y devoradora de corazones. Nos presentan y nos sentamos a la mesa circular de su “despacho”, en unos silloncitos muy cómodos. Entonces, Jorge dijo:

-Hablé sin reparos, doñita, el joven es de mi entera confianza… es mi nuevo secretario. Él va a registrar los informes, de aquí en más. Siryab, tome nota por favor.

Perplejo y sin reacción, intuyo que lo que sé hasta aquí no es nada al lado de lo que puedo conocer a partir de este momento. El ciego me toma el brazo como para darme tranquilidad pero, en realidad, es para conducirme a un viaje iniciático. Le hace una seña a Betty y ella empieza a hablar. No hace falta aclarar que omito nombres y las descripciones son lo más ambiguas posibles.

-Como le he dicho, Don Jorge, y usted ya sabe, la esposa del doctor me ha venido a consultar. Parece que al changuito lo relegaron del armado de las listas para las elecciones y lo han presionado por el tema de las… “fotitos de la comparsa”.

Nunca hubiese imaginado que “el hijo del doctor”, muy bien casado y con una familia hermosa se besara apasionadamente con “la reina de la comparsa” en público. Intervengo con una impertinencia vergonzosa.

-¿Cuál es el problema de que se bese con alguien en un momento de desborde?

-¡Es cholo pue! ¡No se pude ser cholo y besarse con una señorita “no tan señorita”! ¡No se puede ser comunista y cholo! ¡No se puede ser Budista y cholo! ¡Sos cholo, tenés que ser machito, bien parecido, católico, universitario y sonreír con todos los dientes blancos posibles!

- Sí, claro… perdón

Avergonzado volví a mi tarea de escriba raso y Betty siguió con el relato:

-Parece que aparecieron más fotos de cuando salió alegremente en la comparsa de Corrientes. ¡Como loco estaba! Usted viera… le quedó la boca más pintada que la de la Mirtha Legrand. La madre lloró una semana entera, junto a su nuera, en la iglesia del pueblo ¡Hasta el cura moqueaba por el chango!

Entonces Jorge dio su sentencia:

-Se van a tener que ir a vivir a Brasil y que se dejen de joder… allá no se fijan en esas cosas, la vergüenza no existe… ¡y tienen el carnaval más cerca!

Tengo demasiadas preguntas para hacer pero, también, tengo demasiado miedo. Betty me mira y me pregunta:

-Joven ¿usted cree en Dios?

-Todos los días de mi vida desde que estoy en este mundo. Se lo juro.

Si hay algo que temo, desde chico, es quedar fuera de la gracia de Dios… y del Obituario de El Tribuno… cuando llegue la hora, claro está.