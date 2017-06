La Provincia tomará un crédito de 30 millones para comprar 40 patrulleros

La Provincia accederá a un nuevo crédito por 30 millones para la compra de 40 patrulleros equipados. Esta acción se enmarca en un programa Nacional que tiene la finalidad de financiar a las provincias para la compra de ambulancias y vehículos para la policía.

El senador Diego Pérez dialogó con InformateSalta y explicó que la devolución del crédito tiene un plazo de 5 años y que la tasa, para los primeros 36 meses será del 15%, y los restantes 24 meses con tasa Badlar.

“Dentro de las condiciones con las que se viene manejando el mercado, consideramos que es un crédito bastante accesible. La provincia había tomado un crédito en el 2015 con el que se compraron 150 patrulleros y lo viene pagando sin ningún problemas”.

Diego Pérez, senador provincial

En este sentido, el legislador explicó a InformateSalta que a través de los créditos otorgados por el Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de Áreas Seguridad y Salud, las provincias no reciben dinero sino que directamente reciben los vehículos.

“Los fondos no llegan a las provincias. Se autoriza al Ejecutivo a tomar el crédito para la compra de vehículos, en el 2015 se autorizaron 70 millones para comprar 150 patrulleros y 50 ambulancias. La compra de los vehículos impactó en 48 millones, el resto del dinero no se utiliza por lo tanto no llega a la provincia”, señaló.

Si bien se desconoce el destino que tendrán los patrulleros, se anunció que serán repartidos en localidades del interior.

“Teníamos la urgencias de tratarlo antes del receso porque el 15 de julio vencía la posibilidad de esta autorización parta tomar el crédito”, finalizó Pérez.