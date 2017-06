Valenzuela, desafiante: “No le tengo miedo a las críticas”

A menos de dos meses de las PASO, Adrián Valenzuela, reconocido periodista y precandidato a senador por Capital, ante las cámaras de InformateSalta, se refirió al desafío de incursionar en política después de 20 años al frente de los micrófonos y agregó que “no le tiene miedo a las críticas”.

En ese marco, explicó los motivos que lo llevaron a dejar Canal 11 de Salta. “Me dicen que no es incompatible, pero es una cuestión personal, no iba a ser lo mismo, pase lo que pase ahora en agosto, no iba a ser lo mismo, con que cara después de haber participado en una elección puedo llegar a hacer una entrevista”, sostuvo.

En la oportunidad, contó que meditó la decisión y se preparó durante varios meses . “Yo aprendo todos los días y estoy abierto a seguir preparándome, es un verdadero desafío a nivel personal y social, he dejado la piel en el periodismo, quiero hacer lo mismo desde el sector político”, dijo.

Sobre el cargo a ocupar, sostuvo que el Senado será una herramienta para en el marco de las leyes solucionarle los problemas a la gente. “Voy a trabajar en materia de normativas pero sin dejar de lado el contacto directo con la gente, yo no prometo nada, escucho las problemáticas y trató de ayudar, la gente me da fuerza”.

Por último, se refirió a la proyección del gobernador Urtubey a nivel nacional. “Creo que sería interesante que un salteño llegara a gobernar nuestro país, es la única manera de seguir creciendo simplemente como sociedad”, finalizó.