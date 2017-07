La coherencia nunca fue un obstáculo

Proscripto el peronismo y exiliado Perón, el Operativo retorno, no pudo menos que resultar extremadamente engorroso. En 1964 intentó por primera vez regresar al país, custodiado por una comitiva de 16 personas que lo acompañaría desde Madrid. Sin embargo, aún no había llegado el momento. Debieron transcurrir varios años más para que el viejo líder volviera a pisar tierra argentina, en un contexto en el cual su retorno, lejos de ser un fantasma que asustara a las clases dirigentes, fuera percibido como una salida política legitimada por una abrumadora mayoría que, tras 18 años de exilio, lo sostenía con mayor fuerza que nunca.

Luego de 8 años, en tanto el país se debatía en un clima de densa volatilidad, el general retornaba desde Roma en el DC 8 que Alitalia usualmente alquilaba al Vaticano para los viajes del Papa. La CGT declaró un paro general para el día del arribo, el viernes 17, mientras la dictadura de Lanusse ocupaba militarmente las calles de Buenos Aires. El avión tocó tierra a las 11 y 20 de un día lluvioso: el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, protegió a Perón con su paraguas, generando la imagen más recordada de la jornada. Los relatos de la época afirman que estuvo todo ese día virtualmente prisionero en el Hotel Internacional del Aeropuerto de Ezeiza, hasta que el gobierno militar no tuvo más remedio que dejarlo ir a su residencia de la calle Gaspar Campos, en la localidad de Vicente López.



En dicha casa, Perón recibió frecuentes visitas de dirigentes políticos y gremiales (la más importante, la del líder radical y antiguo adversario Ricardo Balbín el día 19). Se quedó en el país alrededor de un mes, pero antes de volverse a Madrid hizo designar por el congreso del justicialismo a la fórmula presidencial para los comicios de marzo de 1973: un viejo burócrata de los años de oro reconvertido en abanderado de los jóvenes de izquierda, Héctor Cámpora, y un antiguo opositor y líder de una escisión del conservadorismo, Vicente Solano Lima. Lanusse había dictado una cláusula que claramente podría haber llevado el nombre de Perón, por la cual sólo podía ser candidato a la presidencia alguien que tuviera residencia en el país al 25 de agosto de 1972. El clima del congreso fue extremadamente tenso, llegándose a temer un enfrentamiento armado entre los paradójicos defensores del “dedazo” de Perón (la Tendencia Revolucionaria, organización afín a Montoneros) y los no menos paradójicos rebeldes, los dirigentes gremiales que, como Rucci, hacían un culto de la “lealtad a Perón”.

Menos de un año más tarde, Perón volvía para quedarse y esta vez el aeropuerto de Ezeiza pasó de ser escenario de la fiesta que se suponía el "día del Reencuentro Nacional" a convertirse en lugar de una de las varias masacres que jalonarían los años '70. Los hechos de violencia se desataron antes del aterrizaje del ex presidente, cuando elementos de la derecha peronistas, abrieron fuego desde los palcos hacia sectores donde se congregaban grupos de izquierda (Montoneros, FAR, la JP, JTP). El caótico desbande y el terror, eran una muestra más del clima imperante. Desviado, Perón aterrizó en Morón y a las 22 horas habló en cadena nacional. El incidente, nunca investigado oficialmente, simbolizó perfectamente la gravedad de la situación que el General tendría que afrontar, la división de las dos facciones irreconciliables, la "patria peronista" y la "patria socialista". El historiador Luis Alberto Romero añadiría que "unos y otros siguieron matándose durante dos o tres años más, hasta que las Fuerzas Armadas tomaron el relevo".

Paradójicamente, la tarea parecía a la medida de Perón, un hombre con el suficiente apoyo para manejar lo que parecía ingobernable. En ese marco, el 23 de setiembre de 1973, la fórmula Perón-Isabel se alzó con el triunfo comicial cosechando el 62% de los votos. Un referéndum excepcional y único. El 12 de octubre, emprendería su tercera presidencia. Contrariamente a lo pensado, y deseado, por los más diversos sectores sociales, económicos y políticos, el tercer gobierno de Perón estuvo signado por una conflictividad extrema. Toda la capacidad del líder apenas si pudo mantener unos pocos meses de expectativa, merced a su estrategia de “Pacto Social”, antes que los conflictos sociales, la crisis económica y el emergente guerrillero sumieran al país en un caldero hirviendo. Sería demasiado para un hombre que a los 78 años soportaba sobre sus espaldas el mantenimiento constitucional. En pocos meses la crisis una vez más había estallado.

El 1º de mayo de 1974 enfrentó a la Juventud Peronista y a las organizaciones guerrilleras en un acto público en la Plaza de Mayo, que concluyó con el abandono de la plaza de los “imberbes” y un apoyo explícito a la conducción sindical. En sus probables últimos días de lucidez, Perón, el mismo que afirmara “Las revoluciones se hacen con tiempo, o con sangre" se sintió en la necesidad de alertar a sus seguidores sobre la pesada herencia que dejarían. En la tarde del 12 de junio de 1974, antes de despedirse de su pueblo, advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento del Pacto Social y el desabastecimiento, y aconsejó a la militancia que se mantuviera vigilante de “las circunstancias que puedan producirse”. Dijo: “Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección, pero nosotros conocemos perfectamente nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin influenciarnos ni por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran desde la izquierda. El gobierno del pueblo es manso y es tolerante, pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos”. Era demasiado tarde. El país, no era el mismo que aquel del decenio 1945-1955. La violencia otrora propiciada se había instalado en los aparatos del estado, las agrupaciones circundantes y la sociedad toda. El 18 de junio su salud decayó gravemente y ya no volvió a levantarse.

El 1º de julio de 1974 amaneció nublado; no era un día peronista, si es que lo diáfano y claro, pudieran asociarse al movimiento de manera natural. Los partes médicos alertaban sobre el inminente final para la vida del hombre que manejo la política argentina a su antojo desde 1945. Para algunos era el político que había transformado la Argentina de país agrario en industrial, de sociedad injusta en paraíso de la justicia social. Para otros, el ocaso de un dictador autoritario y demagogo que terminó con la disciplina social, que coqueteaba con los fascismos de derecha y de izquierda a conveniencia, y que borraba con el codo las consignas y amenazas que escribía con tinta de sangre a sus enemigos; figura tan difusa y cambiante como los vientos que corrían en una argentina subsumida en el paternalismo irracional. Uno y lo otro, caras de una misma moneda, sentidos intercambiables que hablan de un ismo cuyos oleajes insensatos golpean las costas de nuestra frágil democracia hasta hoy. Las incoherencias nunca fueron un obstáculo para el justicialismo, ni en los tiempos del ídolo, menos aún tras su ocaso. La política nacional llevará en adelante su sello y como el mismo Perón solía decir, en la Argentina todos eran peronistas, los había peronistas y antiperonistas, pero todos tenían ese componente.

A las 13.15 de ese primer día de julio, Isabel, custodiada por el superministro López Rega, dio la infausta noticia: “con gran dolor debo transmitir al pueblo de la Nación Argentina el fallecimiento de este verdadero apóstol de la paz y la no violencia”. Poco importaba en ese momento, la obscenidad de esas palabras, lanzadas a una multitud que avanzaba por la izquierda o la derecha, cuasi inconsciente, a formar filas que los llevaran a la tumba del general. No eran pocos los conservadores que habían confiado a Perón la misión de pacificador de la Argentina, como última carta para frenar al “comunismo”. Así que no tenían mucho para festejar y, sin sumarse al dolor popular, no exhibían ni pública ni privadamente su satisfacción reparadora de viejos rencores.

Las calles se llenaron de lágrimas, flores y caras preocupadas. La frase más escuchada era “qué va a ser de nosotros”. Nadie se engañaba sobre los días que vendrían, tampoco nadie se preguntaba sobre los días pasados que desembocaron en tamaña zozobra. La sensación de vacío político era proporcional al tamaño de la figura desaparecida. Isabel, la heredera efectiva del legado dejado simbólicamente al pueblo, no estaba a la altura de las circunstancias y sólo tenía de Perón su apellido. Nadie ignoraba que López Rega ocuparía el lugar central en la política por el que había venido luchando desde su puesto de mucamo en Puerta de Hierro, que ofrendaría a lo peor del poder político militar de la Argentina. La salva de 21 cañonazos que prologó la misa y el responso pronunciado por el capellán de granaderos, quizá vociferaban algo más que el adiós a Perón. En su estruendo resonaba la ruptura de cualquier pacto o acuerdo de paz y convivencia entre las diferentes facciones del peronismo. Quedaba flotando una pregunta, por qué el último Perón nos dejó aquella terrible herencia, antesala del infierno tan temido. Por supuesto que estaba viejo y seguramente los últimos meses sólo disponía de algunas horas de lucidez en el día, pero desde su retorno en noviembre de 1972 hasta su última presentación pública el 12 de junio, veinte días antes de su muerte, Perón controló todas las situaciones políticas y cada una de sus decisiones llevaban el sello de quien fuera un maestro en el arte de la maniobra política o, como le gustaba decir a él, de la conducción.

Perón marchó al silencio en el momento oportuno. Si hubiera muerto antes de 1973 no sabemos cómo se hubieran desarrollado los acontecimientos; pero si hubiera sobrevivido, seguramente habría sido desbordado por los demonios que él mismo se había ocupado de alentar. Se fue del mundo de los vivos con la gloria intacta, aunque como contrapartida nos dejó una Argentina dividida, agrietada, signada por “Al amigo todo, al enemigo ni justicia”, crucificada por el "No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores", una nación en la que lo político se redujo a la política partidaria, y ésta a una cuestión de fe y fanatismo. Perón solía decir “La única verdad es la realidad”, y aquella que gritaba desde el ruidoso silencio de un pueblo que marchaba tan acongojado como consternado por el futuro, era que ya no había retorno. El “No hay nada mejor para un argentino que otro argentino” se esfumó del horizonte. “Puestos a enfrentar la violencia con la violencia”, los años que siguieron dieron cuenta de ello.







Borges solía decir que “Los peronistas no son ni buenos ni malos, sino incorregibles”. Quizá hoy debamos ir más allá o más acá de dicha afirmación, y pensar que tan incorregibles nos tornamos los argentinos. Perón fue la divinidad mística de la política y la historia argentina, con seguidores incapaces de hallarle mácula o error y detractores incapaces de atribuirle un sólo mérito o acierto. Amamantados a paternalismo puro, la figura de Perón no fue más que una etapa por la que probablemente debimos pasar, o por la que indefectiblemente pasamos. Ahora, si pasados tantos años, todavía hoy seguimos sin destetar, eso ya no se lo podemos cargar a la cuenta de Perón. La plaza no es para niños, si alguna vez fantaseamos con eso de ‘ser adultos’, la novia de la madurez, la Democracia, sigue aún hoy, habiendo transcurrido casi medio siglo, esperándonos en el altar

Por: Lic. María Florencia Barcos - exclusivo para InformateSalta