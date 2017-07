Raúl Córdoba: “El radicalismo no salió de Cambiemos”

Fuente: “Hora7” – FM Noticias 88.1- Raúl Córdoba, integrante de la Comisión de Familiares Víctimas la Impunidad, se presentó como pre candidato a concejal en la lista "Nuevo Camino", de la Unión Cívica Radical (UCR). No es la primera vez que lo hace, ya que en el 2015 anhelaba ser diputado. En este contexto aclaró que no realiza, ni realizará acciones partidarias dentro de la marcha de los viernes.

“Hemos armado una muy buena lista con Roque Rueda y Héctor Chibán”, consideró en H7 por FM Noticias 88.1, y remarcó la importancia de llegar a la renovación de candidatos a través de un “Nuevo Camino”, respetando los acuerdos realizados con “Cambiemos”.

Vale recordar que Roque Rueda fue asesor de Ricardo Gómez Diez en el Senado Nacional, también de Virginia Cornejo cuando era diputada y en 2.009 fue concejal en Salta capital.

Héctor Chibán representa en nuestra provincia una de las carteras más sensibles del macrismo: Trabajo, ya que ostenta desde el año pasado el cargo de Gerente de Empleo en Salta del Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Voy a poner alma, vida y corazón a la candidatura, llevando mi lucha contra la impunidad y mi crecimiento personal”, dijo.

Asimismo, enfatizó: “A mí no me vinieron a buscar, yo trabajé desde el partido para ser candidato”.

Córdoba ratificó su apoyo al macrismo: “El radicalismo no salió de Cambiemos”. Sin embargo, no quiso hablar sobre las internas del frente, donde algunos apoyan a Martín Grande y otros no.

Coontó tambièn que en lo que más quiere participar es en la seguridad vial, pero también en la acción social y el tema de la salud. Además, agregó: “Hay que tener una escuela de conductores para pensar en las próximas generaciones. Pareciera que se nos hizo normal y no se puede matar de esa manera”.

Humberto Vázquez, diputado de la UCR y pre candidato a Senador, dijo hace dos semanas que el partido no tenía candidatos. Córdoba se refirió a este dicho: “Lo que permiten las PASO es que cada uno tenga su sistema de organización. No es fácil formar listas y se fue trabajando hasta llegar a tener tres listas en el Partido Radical”.

Finalizando, el precandidato a concejal sostuvo: “Lo mejor que le ha pasado a la sociedad ha sido entender y tener conciencia cívica para esto. Nadie corre con ventaja porque hay una nueva generación de gente que piensa el voto, en la última elección se dio justamente eso: el crecimiento de la gente”.