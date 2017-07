La familia de Paola apunta contra la defensa de Zambrani

Pasan los días y todavía no hay ninguna novedad de Paola Álvarez, una joven madre desaparecida desde el 5 de mayo pasado. Ahora, su familia apuntó contra Daniel Luna, abogado defensor de Santiago Zambrani, detenido y acusado de homicidio calificado.

“El abogado no la conoce a mi hija, yo la conozco perfectamente y las cosas que el dice me ponen mal como madre, me hiere mucho, trata de decir cosas que mi hija no era. Nosotros lo único que esperamos es que Santiago y la madre hablen,” dijo al respecto Mónica Morales, su madre, a los micrófonos de Somos Salta.

En este sentido, insistió en que el acusado es el único responsable. “Hay muchas pruebas contra Santiago y contra la madre. Ya se investigó al padre de la bebé también, así que estamos tranquilos por ese lado,” expresó.

Además, con la esperanza de encontrar a su hija con vida, la mujer confía en la justicia. “Tengo mucha fe y confianza en el fiscal. Estamos en contacto permanente,” subrayó.