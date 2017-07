El Frente Salteño ratificó su apoyo al “Chico Malo”

A menos de dos meses de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la precandidatura de Adrián “Chico Malo” Valenzuela a Senador por Capital - quien competirá en el marco del frente oficialista “Unidad y Renovación” - sigue sumando avales de distintos dirigentes y partidos políticos.

Raúl Medina, diputado provincial y precandidato a concejal por el Frente Salteño, ante las cámaras de InformateSalta, expresó su apoyo al periodista, a quien consideró un hombre comprometido con lo que le pasa al vecino. “Hace 20 años recorre los barrios, conoce desde otro lugar la problemática social, me parece que va a ser una persona comprometida que va a dar un aire nuevo al senado de la provincia”, sostuvo.

Sobre la decisión de dejar su banca en Diputados para intentar volver al Concejo, aseguró que en el órgano deliberativo municipal es mucho más rápido el conocimiento del problema y de la posible solución. “El desafío es estar al lado del vecino, y al lado de lo que le pasa a cada salteño para poder de alguna manera defender los derechos y evitar el abuso”, señaló.

Además lanzó fuerte críticas al Concejo Deliberante. “Yo siento que son todos oficialistas menos el PO y Serralta que está en soledad total, me parece que un Concejo donde todos levanten la mano sin decir nada, no es bueno para la ciudad, no es bueno para la gente”, enfatizó.

Por último, propuso la creación de un Instituto Superior de Tecnicaturas Especializadas no solo en la ciudad sino en el interior de la provincia destinadas a tratar de que las personas que salen del secundario puedan capacitarse rápidamente en un año o dos para una rápida inserción laboral.