La pobre y olvidada tía de Messi que no fue invitada a la boda

Su nombre es Susana Messi. Es la hermana de Jorge, el padre de La Pulga. Vive en Rosario, entre Oroño y Güemes, en un humilde departamento y sola. Según la mujer, el astro argentino no la invitó a su casamiento por una sola razón: la mala relación que mantiene con Celia María Cuccittini, la madre de Lionel. “Siempre hubo problemas. No quiere a nadie”, señaló Susana.

En diálogo con Infama, la mujer se mostró triste por no haber podido compartir una de las noches más especiales para su sobrino y aclaró que por culpa de Cuccittini, la Pulga no invitó a ningún familiar paterno. “Anda al barrio a donde ella vive (por Cuccittini), nadie la quiere. Toda la gente me dijo que mi sobrino está muy desmejorado de salud”, se lamentó.

Según la mujer, el capitán de la Selección Argentina “está muy flaquito y desmejorado”. En ese sentido, explicó que el viernes por la noche no pudo dormir por no poder haber compartido la ceremonia con su sobrino. “No invitó a nadie, tampoco a la familia de mi cuñada. Ella es así (por Cuccittini), manda todo ella. Es un matriarcado”, afirmó.

Por otra parte, Susana Messi aclaró que siempre estuvo en desacuerdo en que La Pulga sea futbolista, ya que considera a esta clase de deportistas como “unos vagos”. “Me hubiese gustado que Lionel sea un gran médico, nosotros somos gente muy trabajadora. Soy media chapada a la antigua, pero los futbolistas son vagos”, agregó.

Al final de la nota, Susana no pudo contener las lágrimas y volvió a cargar contra la mujer de su hermano, y también le dedicó algunas palabras a su sobrino. "Me da mucha pena todo lo que pasa. Yo amo mucho a mi familia. Yo fui a verlo antes que se vaya a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Yo no le había hecho nada", detalló.

Y cerró: "Nunca voy a tener relación con ellos. Fue todo muy cruel. No sé si los perdonaría, no se hace así. No invitó a nadie de mi familia. Él (Messi) sigue el camino de la madre. Estoy muy dolida". Lionel Messi y Antonela Roccuzzo dieron el sí el viernes, alrededor de las 20 horas, en el City Center de Rosario. Lo hicieron rodeamos de familiares y amigos.

Mirá el video: