Según Natacha Jaitt, ésta es la pose preferida de Diego Latorre

Una vez más la mediática en una entrevista televisiva volvió a cuestionar la sexualidad del ex jugador de Boca y actual comentarista y manifestó: "Tuve cuatro o cinco encuentros hasta que vino lo del vibrador. Le dije 'apa perverso' pero cuando me dijo lo de la 'puntita'. No, a mí me gustan los machos".

Natacha reveló más detalles de sus encuentros sexuales, dijo que con Latorre tuvo su primer encuentro en un hotel y cuando entraron él "se puso en pose de rana", lanzó en referencia a una pose sexual.

Para hacer esa pose, una persona debe estar de espaldas a la otra, apoyándose sobre sus codos, elevando la cola y arqueando la espalda mientras que sus piernas están abiertas.