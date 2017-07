Riquelme decide si irá como candidato a presidente de Boca

Desde el entorno del ex jugador afirman que está interesado en presentarse en la próxima votación del Xeneize.

Juan Román Riquelme está decidido a lanzarse como candidato a presidente de Boca en las próximas elecciones, a celebrarse en 2019.

"Riquelme va a participar activamente de la política de Boca contra el macrismo. Lo hará como presidente, binomio o manager", se dice en el entorno más cercano del ex jugador.

El ex volante aún no definió la lista de la que formaría parte ni el rango con el que participaría, y hasta trascendió que está dispuesto a ir como vice de algún dirigente que no se encuentre en el actual oficialismo. Más allá del cargo, al jugador surgido de la cantera de Argentinos Juniors lo que le interesa es poder manejar el departamento de de fútbol, como una especie de gerente deportivo o manager.

Esta noticia despertó de nuevo la polémica sobre el ex jugador, no solo por el enfrentamiento que tuvieron con Tevez hace unos días sino porque también siempre se mostró en desacuerdo con la dirigencia encabezada por Daniel Angelici

Desde el día en que colgó los botines, Román manifestó su anhelo por convertirse en directivo del Xeneize. En 2015, cuando fue declarado ciudadano ilustre por el municipio de Tigre, el ídolo había declarado: "Si en el día de mañana quiero ser dirigente del club, yo soy el que lo comunicaré al hincha de Boca, y ojalá que me voten. Pero me tomo las cosas con calma. Sé que la gente de Boca me quiere mucho, tenemos una relación muy fuerte".

En aquella ocasión el nacido en Don Torcuato sostuvo que cuenta con "una ventaja grande". "El hincha de Boca me cree", afirmó el agasajado del evento refiriéndose a la comisión directiva actual de la institución boquense.

Roman y Angelici.

El Apache había criticado fuertemente a Riquelme en una entrevista brindada desde China. "Román es un ídolo del club y siempre lo va a ser por lo que hizo dentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear", expresó el actual jugador de Shangai Shenhua.

Por lo que esta posible postulación por parte del jugador que más presencias tiene con la camiseta azul y oro en el estadio Alberto J. Armando se puede tomar como una puesta a prueba sobre quién es más querido por los hinchas. De un lado estará Román, con 388 partidos disputados y 11 títulos conseguidos, y por el otro el candidato elegido por Mauricio Macri y Angelici, un Tevez como máximo referente del plantel (volvería en 2018 para disputar la Libertadores y retirarse en el club) y Guillermo Barros Schelotto como técnico del equipo.