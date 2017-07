Sin soluciones en Moldes, continúa el paro de ATE

Hoy será el quinto día de paro. En tanto desde el Ejecutivo municipal que está a cargo de Rodolfo Antonelli como interventor, informaron que por la medida de fuerza se interrumpió el pago de beneficios sociales a jubilados y pensionados.

Por eso, el sector podrá concurrir hoy y mañana al correo de El Carril para cobrar sus haberes. “El equipo de Intervención de Coronel Moldes pide disculpas a la comunidad en general y especialmente a los jubilados y pensionados, porque este mes se suspenderá el pago de beneficios sociales en Coronel Moldes debido al paro por tiempo indeterminado llevado a cabo por los gremios ATE y UPCN. Hemos tomado dicha medida porque no están dadas las condiciones para realizar el pago de la forma en que se venía haciendo habitualmente, y para no entorpecer el derecho a huelga y brindar a su vez tranquilidad a los jubilados”, indica un comunicado de prensa.

Acatamiento del 80%

Oscar Carrasco, delegado de ATE, dijo a Nuevo Diario que si bien el paro tiene un acatamiento de más del 80%, no se impide el ingreso al salón municipal a los vecinos. “Es una medida del Ejecutivo para poner a la gente en contra del paro. El acceso a la Municipalidad está libre, no somos violentos y mucho menos impediríamos el pago a los jubilados”, agregó.

“Pensábamos que íbamos a llegar a un acuerdo pero la intervención no quiere pagar la Asignación Familiar y pretende que sigamos con los contratos precarizados. Dicen que el Gobierno provincial no manda más fondos y por eso no les alcanza”, sostuvo. En tanto, el servicio de recolección de residuos está suspendido. Sí funcionan las oficinas para emisión de licencia y los sindicalistas aseguran que los vecinos pueden ingresar a la Municipalidad.

Para hoy se espera una nueva marcha de los trabajadores por las calles de la localidad. Cabe recordar que a la llegada de Antonelli como interventor de Moldes, cerca de 40 trabajadores fueron cesanteados y luego reincorporados con contratos en donde no se pagan algunos adicionales, con la promesa que con la mejora económica del municipio esos montos serían incorporados nuevamente en el sueldo.

A pesar de los reclamos sindicales esa promesa se incumplió por lo que ahora el municipio tiene a los gremios con medida de fuerza.