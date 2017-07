Femicidio en la cárcel: “La cabeza principal es el exdirector”

La justicia llevará a juicio a cinco miembros del Servicio Penitenciario por las fallas detectadas en el sistema de control y en las medidas de seguridad dentro del penal de Villa las Rosas, donde Andrea Edith Neri fue asesinada por su pareja, un interno durante una visita íntima el 5 de enero. Su padre aseguró que “la cabeza principal es el exdirector de la cárcel”.

Pasaron cinco meses desde que la familia Neri recibió el llamado que daba cuenta que la joven había fallecido atacada con un punzón en la celda de Chirete Herrera, su pareja y padre del bebé que hoy tiene siete meses. Juan, el abuelo de la criatura contó a InformateSalta que “será la justicia quien determine quién es responsable. Tenían todo para controlar y no lo hicieron.”

Juan Carlos Gutiérrez, José Luis Ávalos, Fernando Daniel Velásquez y Héctor Augusto Franco, están imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Nelson Alexander Cardozo, por abandono de persona seguido de muerte; sin embargo para la familia el exdirector del penal, César Rodríguez, es el principal responsable.

“No me parece que sea correcto solamente venir a echarle la culpa a los guardiacárceles, hay una cabeza principal que es él (Por el ex director César Rodríguez), si no está informado de lo que pasa adentro no sé qué hace ahí, encima con el antecedente de este delincuente que no es ningún bebé de pecho no había control”, dijo Neri.

Reflexionando aseguró que “no era difícil tomar las medidas necesarias, pero nadie hizo nada, ahora están las consecuencias. Por terceros me enteré que este delincuente tuvo una pareja antes de mi hija a la que también le pegaba dentro de la celda. Mató a la esposa en la cárcel de Metán, habían muchos antecedentes”, sostuvo.

Finalmente y esperando que la justicia actúe, contó que el bebé de Andrea sigue bajo la tutela provisoria de sus tíos, “espero que les den la tenencia definitiva, ellos lo cuidan como si fuese propio. Yo lo veo todos los fines de semana”.