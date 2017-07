Pintadas en San Lorenzo: “Es un mentiroso el concejal”

Luego de que se conozca una pintada en un puente de San Lorenzo promocionando la candidatura de Juan Pablo Dávalos como concejal, este acusó al intendente de ese municipio de haber realizado la manobra para desprestigiarlo. Ahora el Kila Gonza salió a defenderse: “Es un mentiroso el concejal”.

El enfrentamiento no sólo surgió por la prohibición de hacer campaña hasta el 14 de julio, sino también porque el espacio donde se realizó la pintada fue acondicionada por los propios vecinos. “Las pintadas no tenían mi nombre, yo no tengo nada que ver con eso”, dijo el Kila a InformateSalta.

Ernesto Kila Gonza

El intendente asegura que todo se trata de una estrategia política, “que raro que después el haya salido en todos los medios pintando el paredón, buscaba hacerse ver. Sale a victimizarse de las cosas que evidentemente le salieron mal echándome la culpa a mí”.

Finalmente adelantó a InformateSalta que realizará una denuncia en contra de Dávalos por sus dichos en los medios. “Es un mentiroso y sale a decir que todo lo malo que le pasa a él es mi culpa”.