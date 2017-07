“La gente nos vota para llevarle soluciones, no para pelear”

Tras el cierre de las listas y de camino al comienzo de la campaña electoral, InformateSalta dialogó con el ing. Renato Ramírez, precandidato a senador provincial por Rosario de Lerma, quien declaró a este medio la necesidad de trabajar en respuesta de las necesidades de la gente.

“Soy candidato del frente Unidad y Renovación a senador por Rosario, que incluye los municipios de Rosario y Quijano, y con todas las ganas y expectativas que esto genera”, señaló el actual concejal rosarino, quien precisó los motivos de su precandidatura: “Viene de una convicción personal de que la única forma para que las cosas sean diferentes, es involucrándose en la política”.

Del mismo modo, aseveró que este trabajo debe ser en pos del beneficio del vecino y no para la lucidez del político. “La gente no vota a un candidato para el lucimiento individual, sino que deposita esperanzas y expectativas; nosotros tenemos que buscar soluciones a sus problemas”, consideró Ramírez y puntualizó: “El mensaje es claro: hay que estar unidos, las gestiones tienen que ser en beneficio de la comunidad; nos votan para que llevemos soluciones, no para pelear, no para que el diputado pelee con el concejal, éste con el intendente… es una pérdida de tiempo”.

“Creer” desde la justicia

Ramírez se refirió a la actuación que los concejales tuvieron con las denuncias contra Sergio “Topo” Ramos, considerando que la gente también necesita volver a creer en la justicia: “Como concejales tenemos que ser oyentes de la gente, que no quiere escuchar que tuvo un intendente procesado y que no se hace nada”.

Así mismo, precisó que la gente “quiere volver a creer, sobre todo en las instituciones; si alguien hace las cosas mal, que tenga el castigo merecido y la justicia debe dar una respuesta; si no se expide y se demora mucho tiempo, puede empezar a pensar al revés”.