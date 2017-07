Wayar le pasó factura a Romero y destrozó a Macri

El ex vicegobernador y precandidato a Senador por Capital aseguró que su ex compañero de fórmula llegó al poder por mandato de su padre y no por su militancia. Criticó que se haya cruzado a la vereda del macrismo.

De la mano del Frente Ciudadano para la Victoria, que encabeza el intendente de Tartagal Sergio “Oso” Leavy, Walter Wayar, quien fue 12 años vicegobernador de Salta, dejó el ostracismo y volvió al ruedo para buscar una banca en la Cámara de Senadores de la Provincia.

En un nuevo ciclo de entrevistas de InformateSalta, el histórico dirigente del Partido Justicialista le pasó factura a su ex aliado político y actual Senador de la Nación, Juan Carlos Romero, a quien criticó duramente por haberse cruzado a la vereda del macrismo. “Llegó por los votos de los peronistas, por ponerse la camiseta del peronismo, y hoy está de Macrista, ellos cambian, no nosotros”, dijo.

Además expresó que Juan Carlos llegó al poder no por militancia sino por expreso pedido de su padre y ex gobernador, Roberto Romero. “Yo hago política muchos años antes que (Juan Carlos) Romero, no es que él me llevó a mi, nosotros – por los dirigentes justicialistas – lo llevamos a él”, sostuvo, a la vez que agregó que ganaron juntos y llevaron a cabo una interesante gestión.

Por otro lado, aseguró que no se siente parte del pasado, sino del presente y del futuro. “Del pasado me queda una gran experiencia, hicimos una gran gestión con aciertos y desaciertos pero si ponemos en la balanza son muchos más los aciertos que los desaciertos”, dijo.

Sobre sus ideales, señaló que siempre está en la vereda del campo popular, trabajando en defensa de los trabajadores y para generar oportunidades a los jóvenes. “Yo no les tengo temor, mi proyecto es contrario al que quiere Macri, y el proyecto de país mío es el proyecto de país que quería Eva Perón, que los niños sean los privilegiados”, agregó.

Por último, lanzó fuertes críticas al Gobierno Nacional, a quien acusó de no respetar a niños, mayores, ni trabajadores. “El Procrear hoy no existe más, le quitaron los remedios a los viejitos, le quitan pensiones, achican jubilaciones, suben el combustible permanentemente, las tarifas por las nubes, los sueldos por el suelo, y hay algunos peronistas que están callados”, finalizó.