Sin precedentes: Llevan a juicio un caso de violencia obstétrica

La actriz y comediante Agustina Petrella, quien lleva adelante el primer juicio civil por violencia obstétrica en Argentina, ante los micrófonos de FM Profesional, contó que tomó la decisión de llevar su caso a la justicia tras afrontar un traumático parto.

La mamá contó que tras realizar dos denuncias administrativas y acreditar la existencia de la violencia obstetricia, creyó que la institución iba a cambiar su modalidad de atención pero eso no pasó. “Ahí me di cuenta que no podía quedarme con los brazos cruzados, el sistema médico está muy cerrado a mantener sus protocolos, no están dispuestos ni a dialogar”, dijo.

En vista de ello, recopiló evidencia científica a nivel mundial, para lograr que un abogado tomara el caso. “Lo primero que empecé fue estudiar todos los tratados de la Organización Mundial de la salud, contacté muchas agrupaciones y con toda esa información, más la auditoria que se había hecho sobre mi caso, contacté a una letrada”, explicó.

Agustina contó que presentó la demanda en diciembre y hoy el juicio ya está en primera instancia en un juzgado civil y nacional. “Ahora esperamos las contestaciones de demanda de todas partes, yo demandé a todo el equipo de salud porque consideró que todos de alguna u otra manera forma intervinieron en los daños que nos provocaron”, señaló.

Por último, sostuvo que su idea es poder alertar a las mujeres, despertarlas y empoderarlas. “Hoy en día existe la ley de parto respetado, le pido a las mujeres que se agrupen y busquen ayuda, no necesitan pruebas, tener daños físicos visibles, con su relato es suficiente”, finalizó.