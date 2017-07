283 familias quieren adoptar a las trillizas abandonadas

El drama de las trillizas abandonadas en el Policlínico Central de San Justo, Buenos Aires podría llegar a tener un final esperanzador. Habría unas 283 familias dispuestas a adoptarlas. Eso dijo Graciela Fescina, directora nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, en diálogo con TN.



"Para que puedan ser adoptadas tiene que haber fracasado primero el intento de revincular con su familia de origen y ampliada", aclaró la funcionaria, que dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.



"Una vez decretada la opción de adoptabilidad, el juez va mirar los legajos por orden de inscripción, sin dejar de lado la prioridad de la mirada del niño en la búsqueda de ese legajo", informó Fescina.



Y en cuanto a este caso particular, ya que se trata de trillizas, Fescina explicó que "se evaluará la plasticidad de la familia para adoptar a tres bebés".



La funcionaria aclaró que las trillizas aún no están en condición de ser adoptadas porque el juez por ahora no analizó los legajos para la selección.



Fescina, además contó cómo es la situación de adoptabilidad del país. Y citó una estadística del 2014 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y de Unicef: 9.200 niños que van desde los 0 a los 18 años que están privados de cuidados parentales.



De ellos, el 68% revincula con su familia ampliada; el 8% se decreta la situación de adoptabilidad, y el 20% restante salen con un proyecto autónoma ya que son chicos más grandes que no quieren ser adoptados.



La conmovedora historia de las trillizas recién nacidas abandonadas en un hospital



Kiara, Ángeles y Milagros nacieron prematuramente el 14 de abril. A pocos días de haberlas dado a luz, su mamá, que tiene otros nueve hijos y serios problemas de adicción a las drogas, las dejó en el Policlínico Central de San Justo y volvió a visitarlas apenas tres veces.



Cuando nacieron, las bebés pesaban apenas 600 gramos. Hoy, después de pasar varias semanas con asistencia respiratoria, están en 2,5 kilos.



"La primera de ellas nació en su domicilio, la segunda en una Unidad de Pronta Atención de Hurlingham y la tercera en el hospital de Hurlingham. Luego las trasladaron al sector de neonatología de nuestro centro de salud. Desde el punto de vista médico están de alta", explicó Víctor Delgado, director asociado del Policlínico.



Según trascendió, la mamá apenas visitó a las nenas en tres oportunidades, cuando aprovechó para elegirles los nombres, pero que nunca manifestó si tiene intención de llevárselas a su casa o darlas en adopción. Su deseo no basta para conseguir la tenencia: si bien la Justicia siempre trata de que los chicos se mantengan con sus padres biológicos, la grave situación de la mujer podría provocar que le den la guardia de Kiara, Ángeles y Milagros a un familiar (como un abuelo, o un tío) o las bebés sean entregadas en adopción.



"El caso se viralizó por Facebook el 19 de junio. Desde entonces se ha arrimado muchísima gente al hospital para traer pañales y leche. Muchos manifiestan su intención de adoptarlas. Hay madres haciendo cola en la puerta del Policlínico y gente llamando de todas partes del país para adoptarlas, pero no depende de nosotros. Ya pasó a ser un tema judicial", agregó Delgado.