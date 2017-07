Terrible escrache de Jorge Rial a Yanina Latorre: Mirá qué mostró

La semana pasada Jorge Rial no disimuló su enojo con Yanina y Diego Latorre, tras llevar a sus hijos a ShowMatch luego de una cautelar. “Nos sentimos forreados, hoy voy a poner los audios, ¿quieren escuchar el último?”, había disparado el conductor de Intrusos. Así las cosas, la cámara del ciclo de América fue buscando el testimonio de la panelista cuando salía de su casa a la mañana, pero consiguió otro tipo de materiales.

"La fuimos a buscar y salió acostada en el asiento de atrás del auto. Tirada. Ahí la tenés. Es una foto marginal esa, ¿no?".

“Vamos a hablar de Yanina, que la fuimos a buscar y salió acostada en el asiento de atrás del auto. Tirada. Ahí la tenés. Es una foto marginal esa, ¿no? Como las que le gustan a ella, una foto marginal de ella. Es raro que alguien que labure en medios de comunicación, es raro que se esconda. Mirá lo que es...”, comenzó Rial, haciendo referencia a la suerte de sección que Latorre tiene en su cuenta de Twitter, donde publica diversas imágenes.

“Yanina, nosotros te vamos a buscar… iba a decir como colegas, pero me niego. Como personas que comparte un ámbito común como la televisión. De última, no contestás. Ahora, ¿tirarte de esa manera? Después veo la foto de Gente posando… A mí me resulta raro. No habló y quiero que la vean”, agregó, antes de pasar las imágenes.