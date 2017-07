Trama secreta de la separación "trucha" de El Polaco y Luna

No hace mucho, Silvina Luna confesaba que su relación con El Polaco había llegado a su fin. En medio de los rumores que apuntaban a que el cantante de música tropical la había responsabilizado de todos sus males, la modelo salió a aclarar que se habían distanciado y que decidieron de común acuerdo separarse dejando de lado los planes de casamiento.

Esto ocurrió el pasado 4 de julio y dos días después anunciaron con bombos y platillos la reconciliación. ¿Qué pasó? ¿Estrategia o estrés de pareja? Son muchas las especulaciones que rodean a la pareja. Y es que muchos aseguran que hay algo más detrás de este show mediático y afirman que todo fue un plan de ambos para sacar algún rédito de eso.

Esta semana, poco antes de mostrar sus “dotes” para el baile, la modelo a moco tendido daba a conocer la ruptura aunque dejó de lado los detalles o razones: "Es muy difícil estar acá y hablar de esto. Ya sé que es parte del show y como también mostramos que nos amamos, ahora tengo que hablar de todo esto. La realidad es que estamos separados".

Moria Casán, alguien que de esto sabe y mucho, le pegó dónde más le duele y aseguro que El Polaco le había hecho saber que la razón de la separación fue que desde que esta de novio siente que las cosas de él “no están tan bien” como el año pasado. El cantante pasó de ser la gran revelación del Bailando a ser denunciado por violencia de género.

Cabe recordar que Valeria Aquino, ex del cantante, lo denuncio por violencia y lesiones provocadas a Aquino hasta el 23 de diciembre de 2016 (éste último verano) en Villa Carlos Paz, Córdoba. Al mismo tiempo, el artista fue sobreseído en otra causa por violencia que le inició Aquino que refería a las lesiones que le ocasionó en 2012, las cuales ya prescribieron.

Según le contaron allegados de Aquino a este portal, el cantante ya tendría vendida la tapa de Caras en Disney para tercera semana de Julio. ¿El problema? Que el acuerdo exige al cantante posar frente a la histórica estatua de Walt Disney y Mickey Mouse en el Magic Kingdom de Orlandojunto a Silvina Luna y sus dos hijas, Sol y Alma.

El cantante les había pedido la correspondiente autorización a las dos mamás de sus hijas, Karina La Princesita y Valeria Aquino. Pero se llevó una sorpresa, ya que por lo menos la bailarina no está dispuesta a autorizar que la pequeña Alma salga del país para ser fotografiada en el famoso parque de diversiones junto a Silvina Luna y su papá.

Obviamente ambas nenas quieren ir, como todo chico, al parque deMickey Mouse y la única condición para que Aquino acceda a autorizar el viaje a Estados Unidos es si el cantante de cumbia las seis cuotas de alimentos que aún debe. Algo que, aseguran, no quiere hacer y evade las pericias en la causa penal. "Sino se pone al día, no se la podrá llevar", aseguran.

Esto será muy difícil de que ocurra ya que, obviando el bozal legal que le aplicó el músico, Jorge Zonzini, mánager de Aquino, le aseguró a este medio que El Polaco debe todavía $ 80 mil de cuotas alimentarias y aseguró que con el “falso” intento de separación intentó tapar todas las causas que tiene pendientes con la ley desde principios de año.

Ignorando todo este problema, y casi olvidando que estuvo llorando ante las cámaras de televisión, Silvina Luna se mostró feliz de haber vuelto con El Polaco. “Nos reconciliamos. La verdad es que esta crisis fue muy positiva para los dos. Nos amamos mucho y vamos a seguir adelante", dijo Silvina, feliz por regresar a los brazos del cantante.

Llegados a Carlos Paz esta noche arrancamos gira nacional de Abracadabra este finde en el teatro Holliday. Hoy 22 hs [email protected] _oficialsolyalma Una publicación compartida de LUNA (@silvinalunaoficial) el 13 de Abr de 2017 a la(s) 4:37 PDT

Por su parte, El Polaco fue cauto, regresó a la casa donde convivía con la modelo y agregó: "Vamos a empezar de cero". Si bien durante el verano se mostró feliz de su noviazgo con Luna, al cantante no le ha ido del todo bien desde entonces. A las denuncias por violencia de género y el no pago de la cuota alimentaria de su hija, se le suman los escándalos del Bailando que no son pocos.