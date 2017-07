Las obras de la salteña Laura Asaro viajan a Nueva York

Su obra podrá ser disfrutada hasta el 27 de julio en los Salones Galería del Consulado en Nueva York. Esta no es la primera vez que la artista es convocada para exhibir su arte en el extranjero, y en esta oportunidad viajará a Nueva York representando a la provincia de Salta con su nueva serie.

Laura es una mujer real, sensible, explosiva, independiente, libre y rebelde, como sus obras. Sus hijos y sus cuadros son el centro de su vida. Para ella, pintar es una forma de escribir y contar historias, por eso sus series son autobiográficas y se gestan en su propio taller donde cultiva el arte con pasión y enseña a otros a pintar, apelando a la combinación entre la técnica y la conexión emocional mediante disparadores creativos.

La artista considera que el arte no es sólo para los que entienden, sino para los que sienten y es por eso que sus obras no se conforman y trascienden la mera observación, no sólo gustan sino que movilizan y tocan el alma de otros.

En su nueva serie “Cuales límites?” Laura afirma que cuando el amor ingresa a la ecuación de nuestra vida “somos capaces de darlo todo, de esperar eternamente, de comprender hasta justificar, de perdonar hasta el absurdo, de extrañar hasta que duela o hasta quedar agotados y por eso es necesario en algún momento, replantearse hasta dónde es razonable la entrega en esta fascinante interacción personal”. Entonces la artista se pregunta a sí misma y a su público: “¿Cuánto se debe decir o callar? ¿Cuánto tolerar y cuánto enfrentar? ¿Cuánto analizar? ¿Cuánto esperar? ¿Cuánto llorar? ¿Cuánto amar? ¿Cuál es el Límite?”