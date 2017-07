Escrachó a su ex con una foto y él se vengó con otra mucho peor

Oriana es de Argentina, tiene 18 años y subió una ¿tierna? ¿polémica? imagen a su cuenta de Twitter. Los datos claves: está acompañada por su exnovio, Joaquín... ¡y a él se le ve la cola!



La imagen rompió todo: ya lleva 46 mil RT y cerca de 140 mil me gusta. Atentos porque hay códigos: ella le preguntó al ex si podía compartir la imagen... pero nunca imaginaron la viralidad que obtendrían.



Mirá la publicación:

Todos borran las fotos con su ex del celular pero yo te juro que no puedo borrar esto ajajajajjjajajajaja no me sale ajajajajajajajaj pic.twitter.com/tvZeiFOlFy