Matías Posadas: “Estoy convencido que el motor de la economía tiene que ser la propia gente”

Fuente El Debate/ El precandidato a Diputado Nacional de la lista Construimos, Matías Posadas, explicó que lo que está pasando en la actualidad es que “hay una crisis económica que afecta directamente a la inmensa mayoría de los argentinos” y agregó que si encima nos ven peleando, poniendo palos en la rueda, destruyendo, lógicamente y con razón van a dejar creer en la política, pero si les damos soluciones, trabajamos para que tengas respuestas vamos a poder lograr que la gente vuelva a creer en la política”.

En cuanto a la actualidad económica Posadas afirmó estar de acuerdo en que la economía crezca, pero “va a crecer en tanto y en cuanto la hagamos crecer de abajo para arriba” y explicó: “debemos ocuparnos en que haya mejores salarios, trabajando para que la gente pueda llegar a fin de mes, y para que eso pase hay que conducir a la economía, porque hoy han generado condiciones de liberar tarifas indiscriminadamente, liberar el dólar indiscriminadamente, y lo hay que hacer es conducirla desde la política”. “Si uno deja que la economía avance libremente genera que los que tienen más tengas más, y que los que tienen menos tengas menos, por eso es importante tomar decisiones para que haya un equilibrio, para que aquellos que no pueden llegar a fin de mesa puedan hacerlo.

“Estoy convencido que el motor de la economía tiene que ser la propia gente, no creo en la visión que tiene este Gobierno Nacional de que el país va a mejorar en tanto esperemos las famosas inversiones extranjeras y esperando que los que más tienen ganen más para que eso derrame en el resto de la sociedad. Creo que el Gobierno Nacional se ha equivocado en sus medidas económicas en función de que no han leído lo que estaba pasando en el mundo: estamos esperando inversiones extranjeras cuando en el mundo hay una situación delicada que hace que difícilmente vengas esas inversiones” puntualizó el precandidato.

En este sentido fue consultado sobre si todo lo que hizo Macri está mal, a lo que respondió: “No todo lo que hizo Macri está mal, pero en los resultados su modelo económico no le está funcionando a la gente, los argentinos no estamos mejor que hace dos años, había mucho para corregir pero se hizo mal. El Gobierno no se deja ayudar porque tiene una mirada, desde mi punto de vista, errónea de la economía”.

Recordó que “cuando se aplicaron modelos de liberar a la economía, a Argentina y a los argentinos no nos fue bien, quizás le fue bien a un grupo de empresarios que ganaron mucha plata y me parece que el problema principal que tiene este gobierno es que está apostando demasiado a la especulación financiera, porque hoy es mucho más negocio comprar LEBAC y poner la plata en el Banco porque ganan mucha más plata que si van a construir un edificio o montar una empresa, y eso no puede pasar”.

Finalmente volvió a remarcar que “la riqueza se genera de abajo hacia arriba, porque la gente necesita consumir porque van a comprar los productos que van a hacer los empresarios argentinos. De qué nos sirve tener empresas que hagan productos que nadie consume. Hay que generar la posibilidad de que haya consumo, la posibilidad de que tengan poder adquisitivo”.





La campaña

Consultado sobre si es el candidato mimado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, Posadas afirmó: “Hay que trabajar mucho para ser el elegido de la gente, el mimado de la gente, y es lo que estamos haciendo recorriendo mucho la provincia, conversando con los vecinos, porque son ellos los que me tienen que poner como candidato y después son ellos los que me tienen que elegir para representarlos en el Congreso Nacional y trabajar junto a ellos para poder fijar la agenda de los salteños, no la agenda de un partido político, no la agenda de un dirigente, sino la agenda de los salteños que es lo que debemos hacer”.

Respecto de la participación en las elecciones de diferentes dirigentes políticos, empresarios, de la cultura o periodistas, tanto en el frente Unidad y Renovación como en cualquier otro espacio, Posadas explicó que “siempre hemos instado a que este frente que hoy gobierna Salta debe ser lo más amplio posible y en buena hora como dirigentes se incorporen para que trabajemos juntos por la provincia. Me parece que en este sentido es importante estar siempre abiertos en este frente que se construyó en el 2007, yo vengo desde el inicio, pero en el camino se han ido incorporando muchísimos dirigentes, pero lo valioso de todo esto es que los salteños van a decidir quiénes van a ser los candidatos de este Frente”.

“No hay que temerle a la participación democrática, no hay que temerle a la participación de la gente, sino todo lo contrario” dijo Posadas, quien agregó que desde su espacio tienen “mucha confianza en que podemos representar a los salteños enfrentándonos a quien tengamos que hacerlo. Si nosotros consideramos que nuestro proyecto es superador, si consideramos que podemos representar genuinamente a los salteños en el Congreso vamos a trabajar para que nos elijan”.

“Yo creo verdaderamente en la buena política, y lo hay que hacer es fortalecerla, por eso celebro que más gente se involucre, que más gente trabaje para hacerse cargo de la búsqueda de la solución a los problemas, y creo en la política porque es consenso y construcción” destacó Posadas al tiempo que remarcó que “nuestra lista se llama Construir porque para destruir o para pelear están otros, porque entendemos que está muy cansada la sociedad”.