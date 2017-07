Este CEO le da a cada empleado 5000 dólares para sus vacaciones

Jason Fried no será el mejor jefe del mundo, pero está muy cerca. El CEO de Basecamp, una empresa de desarrollo web, ya no sabe qué hacer para mejorarle la calidad de vida a sus empleados. En el tope de los beneficios están los 5000 dólares que le da a cada empleado para que se tome vacaciones. Pero eso no es todo.

"Me encantaría seguir dándole más y más a la gente para que sea feliz y esté más cómoda. Pero se me están acabando las ideas", le dijo Fried a Business Insider. Gracias a su impronta, los 50 empleados de la compañía viven mucho mejor que la media. Es más, todos pueden dejar sus ideas en un documento interno sobre posibles beneficios.

Esto se replica a largo plazo. El 60% de los trabajadores está en Basecamp hace más de 4 años. "Disfruten del buen clima, vayanse de vacaciones, corran lejos de la moda de estar siempre conectado trabajando", recomienda.

Otras ventajas de la empresa

100 dólares al mes para hacerse masajes en casa

100 dólares al mes para que compren productos frescos como frutas y vegetales

16 semanas para licencia de paternidad

Jornadas de 4 días y 32 horas por semana durante el verano

Posibilidad de tomarse un año sabático cada 3 años