Paseo Salta: "Los juegos no contaban con habilitación del INTI"

Nicolás Kripper, titular de Prevención y Emergencias confirmó que el juego no contaba con la habilitación del Instituto Nacional de tecnología Industrial por lo que el comercio fue clausurado. En tanto el menor evoluciona favorablemente.

El secretario de Prevención y Emergencias, explicó que este juego, que suele elevarse mientras gira hasta 1, 50 metros, se desplomó cuando concluía el circuito del mismo, pero ante la gran concurrencia de personas en el lugar se recibieron 5 llamados al 911 y ante la gravedad que manifestaban cada uno de los llamados, se decidió el envío de 4 ambulancias, más el personal de prevención y emergencia, motoristas, y se dio aviso a Control Comercial.

Según se pudo determinar en el control visual, el desprendimiento se produjo por el agotamiento o desgaste de uno de los bulones del tentáculo en donde estaba el menor. Este bulón terminó cortándose y cayó el tentáculo ya casi al finalizar el juego.

Ya con el servicio de emergencia en el Paseo, se tomó contacto con los encargados de seguridad de Paseo Libertad y del local Crucijuegos donde se entiende que es un solo menor de 6 años el accidentado y que fue asistido por el servicio de ambulancia privada del Libertad. Había sufrido traumatismos leves, pero se lo deriva a una clínica privada para realizarle estudios y controles.

"Inmediatamente, se hace la clausura de forma preventiva, se evacuan todos los juegos y acompañado por personal del Shopping se realizó un control de las instalaciones, donde se observa el corte del bulón. Ya al solicitar el mantenimiento y la verificación dispuesta por el INTI, instituto Nacional de tecnología industrial que garantiza un procedimiento de control y de mantenimiento de cada uno de estos juegos, se observó irregularidades en estos papeles entonces, por cuestiones preventivas y por disposición del Subsecretario de Control Comercial se dispuesto la clausura" indicó el Subsecretario de Emergencias.

Kripper aclaró que esperarán el informe de la policía científica que trabajo ayer que no solo va a determinar la causa del accidente, sino que también se ha pedido el control extensivo a otros juegos para que se vea el estado y hasta tanto no haya el informe y una nueva verificación y acompañamiento del INTI, que se debe renovar cada año, no va poder tener habilitación el comercio.