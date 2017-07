La foto sin Photoshop de Antonela Roccuzzo en colaless

Nadie podrá discutir la belleza de Antonela Roccuzzo,que hace diez días se convirtió en la mujer de Lionel Messi. Además, ella no es de esas chicas que usan el photoshop para retocar alguna parte de su cuerpo si no le gusta. Y en Antigua y Barbuda luce su hermosa figura mientras disfruta de la luna de miel con su marido y los chicos (Thiago y Mateo).



El diario inglés The Sun difundió este lunes fotos donde se la ve a Antonela en colaless a orillas del Mar Caribe, después de jugar a una "guerra de arena" con Leo.



Las vacaciones de los Messi se han convertido, desde hace rato, en un objetivo de los fotógrafos que tratan de no perderles pisada. Ya sea en Ibiza o en el Caribe. A diferencia de otros veranos, en los cuales fueron mucho más reservados, ellos también han ido subiendo a Instagram fotos de su luna de miel.



Messi tiene que regresar a Barcelona entre miércoles y viernes de esta semana para sumarse a los entrenamientos y firmar contrato hasta 2021 a cambio de unos 40 millones de euros por año.



Mirá la foto: