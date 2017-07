General Güemes: Elevan a juicio el femicidio de Claudia Saracho

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, requirió juicio contra Oscar Rolando Colque por el femicidio de Claudia Soledad Saracho, a la que le quitó la vida el pasado 11 de Junio con un arma blanca, haciendo caso omiso de las restricciones que se le habían impuesto por violencia de género.

La acusación formal contra Colque es homicidio calificado por la relación de pareja y por femicidio y desobediencia judicial en concurso ideal. En tanto, la imputación por lesiones agravadas por el vínculo en perjuicio de su hija, se descartó al aclarar la propia joven que se lesionó en una de sus manos cuando al intentar defender a su madre, tomó el filo del cuchillo.

En los elementos probatorios reunidos, constituye una parte fundamental el relato de los hijos, familiares y vecinos de la familia, que hablan de numerosos y aberrantes hechos de violencia a los que la víctima era sometida durante muchos años por su pareja, que padecía adicción al alcohol.

Una de las testigos expresa que Claudia Soledad Saracho le decía “Cuántas veces me hizo conversar la muerte con cada piña que me da” y recuerda que Colque no tenía empleo fijo, que no contribuía a la economía del hogar y que cuando se reunía con amigos a beber, volvía “envalentonado” a celar a su esposa que realizaba todo tipo de tareas para sustentar a sus 10 hijos.

Para el fiscal Paz, no existen dudas del dolo homicida con que obró el imputado, máxime si se analizan los testimonios, los hechos de violencia familiar entre las partes, el motivo de las discusiones y agresiones verbales a las que sometía Colque con su esposa, potenciadas por su adicción al alcohol