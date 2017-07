De Bach a Tchaikovski, un viaje musical junto a la Orquesta Cuchi Leguizamón

La Orquesta Juvenil Cuchi Leguizamón, realizará un Concierto de Vacaciones de Invierno el día sábado 15 de Julio a las 20 hs. en el Centro Cultural América ( Mitre 23).

“De Bach a Tchaikovski, un viaje musical junto a la Cuchi Leguizamón” es el nombre elegido para este evento dedicado a toda la familia. En el mismo se interpretarán extractos de los más grandes compositores de la música clásica, acompañados por imágenes y explicaciones para comprender el contexto histórico donde estas obras nacieron. Será una experiencia para conocer, aprender y disfrutar de la música sin prejuicios y entender la vida de sus creadores, las reacciones del público, las críticas, anécdotas y mitos alrededor de genios como Bach, Mozart o Beethoven.

Las entradas tienen un costo de $30.

Orquesta Cuchi Leguizamón

La Orquesta Cuchi Leguizamón, perteneciente al Programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, funciona en el Ex Colegio Nacional de nuestra ciudad. Desde su creación ha sido integrada por más de 250 chicos y jóvenes de distintos barrios y localidades aledañas. En la misma, han aprendido no solo la interpretación musical, sino también han desarrollado la sólida convicción, de que a través de su esfuerzo, dedicación y compromiso pueden crecer como personas, potenciando sus capacidades mentales y emocionales y trabajando de manera colectiva en pos de un objetivo superador, la creación artística. También se trabaja en su formación como miembros de una comunidad que necesita jóvenes solidarios y sensibles con la conciencia plena que pueden ser actores de cambio de la realidad y no meros espectadores. Han llevado música a todos los rincones de nuestra provincia, a los barrios, escuelas, hospitales, comedores, teatros y calles. San Antonio de los Cobres, Cafayate, Cachi, La Poma, y muchas más localidades. Cientos de chicos y adultos, vivieron la experiencia de la música, aprendieron, disfrutaron y se emocionaron juntos estos jóvenes, que demuestran que un presente distinto es posible.