Pete"k"o Carabajal: "Cristina, sos la jefa"

La ex presidenta y precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández, se reunió con artistas para analizar la situación del cine y el teatro.

Del encuentro, que se realizó en el espacio cultural “Café Las Palabras”, del ex embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés, participaron unos 70 artistas, con quien la ex presidenta analizó “la situación del cine y del teatro”, según se informó. En la reunión de carácter “privado” estuvieron, entre otros, Susana Rinaldi, Marilina Ross, Adriana Varela, Cecilia Roth, “Dady” Brieva, Gerardo Romano, Carolina Papaleo, Liliana Herrero, Marian Farías Gómez y el único santiagueño Carlos Oscar “Peteco” Carabajal, entre otros.

“Fui invitado por Teresa Parodi y en el grupo hubo gente del arte, la cultura, la radio, el cine y la televisión. Apenas llegó Cristina, nos saludó a cada uno y nos abrazó como en mi casa, ya que me reconoció con nombre y apellido”, comienza diciendo el cantautor a Nuevo Diario.

— ¿Cuál era el motivo de la reunión?

— Cristina cree que no hay nada más efectivo que el relato de un artista sobre lo que está pasando en el país. Porque si el artista es querido, la gente le cuenta lo que le pasa, es la mejor forma de comunicar. “Dady” Brieva nos hizo reír y pensar y ella tomó ese ejemplo como un instrumento poderoso. Si bien yo no hablé, sí lo hicieron Víctor Heredia, Liliana Herrero, Raúl Rizzo, “El cadete” de Navarro (C5N) y la propia Cristina.

— ¿Vos cómo entregas ese mensaje?

— Se trata de dar el menaje más puro, más serio, más limpio, esa es la mejor manera. No creo en una militancia desde el escenario, sino en comunicar el mensaje.

— ¿Te sentís identificado con el mensaje de Cristina?

— Totalmente identificado y ahora mucho más. El hecho de que tanto Cristina como Néstor hayan cambiado la historia argentina, me llena de orgullo. Además, poder decirle a los ojos “Che, Cristina, decinos para dónde vamos, sos la jefa” y poder tutearla, es lo más lindo que me pasó. Sentí sincero al encuentro, poder quedar con la tranquilidad de que todo lo que se dice de ella es una burda campaña de los medios.

— Te compromete como artista

— Me compromete como artista, y recalco bien comprometido estoy. Tal compromiso me ha valido a que me identifiquen como un “K” y el que tiene mala leche cree que mi vida se ha basado en eso y no hay nada más lejano porque ayer pude verla y ella me reconoció por mi nombre. Pero nunca en doce años de gobierno pude hablar personalmente con ella, nunca pasó de un saludo, como cuando canté en el Salón Blanco. Nunca he necesitado una entrevista privada y nunca le he pedido algo. Estuve comprometido en ese momento y cuando se terminó el gobierno de Cristina, seguí con Daniel Scioli desde esa cosa mía, desde el hecho de sentirme peronista. Hoy puedo decir que me siento cristinista.

— ¿Te da miedo que entres a una lista negra o que te persigan?

— Justamente se habló del miedo en la reunión. El enemigo opera con el miedo, la mentira, la violencia, el enemigo es capaz de todo eso. La derecha es la peor violencia que existe. Te va matando, si no te mata violentamente en conflictos armados, te mata con el sistema que te obliga a vivir, te mata de hambre, tal lo que está pasando aquí y lo de la inseguridad a niveles increíbles. Ya no pueden tapar las muertes que hay, los asaltos, las violaciones. Es duro vivir en Buenos Aires.

— ¿Cómo se ve y se vive la grieta en Buenos Aires?

— Depende del compromiso de cada uno. En mi caso sobrepasa todo, tampoco se trata de ofender al que no piense como uno. No me gustaría que le pase algo a mi hijo o a mí mismo por pensar distinto. En cuanto al trabajo en el Gobierno de la Ciudad cuando estaba Macri, nunca trabajé. Primero no me llamaban y luego me acostumbré y nunca pedí nada. Por ahí me piden desde Cultura Nación, porque la gente de las provincias me pide que vaya, pero muy de vez en cuando. Ojalá que no haya persecución. La persecución suele ser difícil. El Incaa está desmantelado, no hay presupuesto, la televisión se está quedando sin ficciones y la cultura es un caos.