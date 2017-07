Violación en Moldes: “La menor no era amiga de los abusadores”

Indignación e impotencia es lo que transmitió una de las vecinas de Coronel Moldes que conoce a la familia de la menor que fue supuestamente violada por tres jóvenes el viernes pasado. La mujer contó que los delincuentes tienen numerosos antecedentes y que la policía no hace nada.

“La marcha se va a realizar en la plaza central de Coronel Molde a partir de las 17 horas. No sólo vamos a pedir justicia por la nena que violaron, sino que queremos que esto termine. Los moldeños queremos decir basta, que esto se termine, porque las personas que la violaron tienen antecedentes”, dijo la vecina a InformateSalta.

La mujer señaló que los abusadores tienen una larga lista de antecedentes, entre allanamientos por droga, robos, incluso indicó que están implicados en una patoteada que dejó un muerto.

“Son parte de una banda que ingresó a incendiar el jardín de la escuela de Coronel Moldes. El pueblo está indignado porque la policía los detiene pero los vuelve a soltar. Entraron a robar a la iglesia amenazando con un cuchillo a la cocinera, quemaron la iglesia, esto hizo que el cura se fuera”, dijo.

Concentración a partir de las 17 en Plaza principal de Moldes

Según contó la mujer, “la nena es de la ciudad pero estaba de vacaciones en la casa de un tío que vive en Moldes, en el barrio 66 viviendas. En ese mismo barrio viven los tres delincuentes. El menor había sido compañero de la nena en la escuela”.

De esta manera, la vecina desmintió que los abusadores fueran amigos de la infancia, como se había difundido en un principio: “La nena pudo contar que con engaños la llevaron hasta su casa, le convidaron gaseosa, y es ahí donde la drogan, con la bebida. No eran amigos de la infancia, sólo había sido compañera del menor”.

Con respecto a los motivos por los que la menor habría aceptado ingresar a la vivienda donde fue abusada, la mujer sostuvo: “Como el tío vive muy cerca de la casa donde sucedió los hechos, seguramente la adolescente pasó por ahí, se puso a charlar con su ex compañero y ahí la invitaron a pasar y a tomar gaseosa. Luego comenzó a sentirse mal y fue abusada por los tres. Salió como pudo de la casa. Uno niños escucharon que pedía ayuda, cuando uno de los vecinos la encuentra, ella se desvanece”.

Nuestra entrevistada denunció el mal desempeño de los efectivos policiales que no quisieron tomar la denuncia desde un principio: “Como los padres de la chica estaban en la ciudad, ya que ella estaba de vacaciones con el tío, el tío fue a hacer la denuncia pero no se la quisieron tomar porque no estaban los padres”. Además señaló que no le hicieron los estudios correspondientes como análisis de sangre para determinar con qué sustancias la habían drogado.