La hija de un famoso humorista recibió un balazo en la cara

La hija del humorista Martín Russo recibió un balazo en su rostro a la salida de un centro comercial en Miami. Se encuentra fuera de peligro, recuperándose en un centro médico de la zona.



Allison Russo, de 13 años, se encontraba de paseo con sus amigas cuando un hombre disparó su arma de aire comprimido. La bala impactó en el ojo y la joven debió someterse a una compleja cirugía para que se la retiraran: afortunadamente no perdió el globo ocular pero tiene la visión muy comprometida.



"Ella está con su mamá. Fue en un lugar al aire libre, estaba con unas amigas y había un grupo de chicos a un costado con un arma de esas que se usan para matar animales, con balines de aire comprimido. La bala fue directamente al ojo de mi hija y se alojó en la parte de atrás, imaginate el susto", relató Martín Russo, que por razones laborales se encuentra en la Argentina pero la semana que viene viajará de urgencia a los Estados Unidos.



"Siempre nos aferramos a Dios y creímos que iba a ocurrir un milagro porque decían que podía perder el globo ocular, que gracias a Dios fue lo que no ocurrió. Intervinieron unos médicos excelentes y le salvaron el globo ocular: ahora hay que esperar porque hay mucha hemorragia y todavía la visión no la recupera. Los médicos son muy cautos en dar algún tipo de esperanza, pero nosotros, como creyentes en Dios, sabemos que va a hacer la obra correcta y que despacio va a recuperar la visión. Tiene trece años, imaginate: un futuro hermoso y sueños brillantes", agregó.



A través de su cuenta en Facebook, el humorista dejó un mensaje de fe y agradecimiento para todos los que lo apoyaron.



Martín Russo comenzó a trabajar como humorista, imitador y cantante a los 14 años y desarrolló una extensa carrera en televisión, radio y teatro. Lo han catalogado como el hombre de las mil voces. Sus videos superan el millón de visitas en Youtube y ha realizado espectáculos en muchos países de América Latina y los Estados Unidos, país donde estuvo radicado varios años y en el que tuvo a su hija.



Mirá las fotos: