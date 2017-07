El hombre que intentó estafar a un comerciante tiene al menos seis denuncias

Eduardo Peñaloza es el propietario de un local de venta de repuestos para autos y motos, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, que logró evitar que un santafesino de 27 años lo estafe con la compra de mercadería valuada en casi 8000 pesos, bajo una modalidad de compra off line. El hombre que ya fue detenido, tiene al menos seis denuncias más.

En diálogo con InformateSalta contó que el sujeto “entró al mediodía, cerca de la hora de cierre y realizó una compra por más de 7900 pesos. Me dio una tarjeta de débito de un banco local que tenía la banda magnética dañada”. A pesar de los intentos de pasarla por el posnet fue imposible.

“Me dijo que sabía que estaba dañada y me pidió que pase la tarjeta de forma manual pero con el sistema off line, yo nunca lo había hecho”, explicó. Lo mismo se lo dijo a un familiar que tiene un local del mismo rubro y cayó en la trampa. Eduardo accedió pero lo hizo de la forma que conocía, on line y “me salió que la operación era inválida, como que la tarjeta no estaba apta para su uso”.

Ante la duda decidió hacer la operación off line, “que es válida por posnet que se hace con tarjeta de crédito, previa autorización del banco garantizando que tiene margen y se hace cuando no hay sistema, pero nunca se hace con tarjeta de débito” y ocurrió que la operación se concretó sin problemas.

La situación le despertó dudas por lo que buscó la forma de retenerlo para hacer averiguaciones. “Hice demorar la entrega de la mercancía, le dije que para no sacar las cosas de la vidriera iba a ir a buscarlas en el depósito. Pasaron como 20 minutos y se quería ir, supongo que algo sospechaba”, contó.

En ese momento llamó a un familiar que tiene un local comercial y había sido estafado bajo esa modalidad meses atrás. “Cuando comparamos los nombres era la misma persona. Ahí decidí llamar a la Policía”, dijo.

Cuando los uniformados llegaron el hombre negó todo tipo de maniobra delictiva, “siempre estuvo tranquilo, dijo que la operación era válida y que si no se acreditaba era una problema del banco no suyo”.

Finalmente tras cruzar información supo que “al menos hay seis denuncias en contra de esta misma persona por estafas bajo la misma modalidad. Son todos comercios, se ve que viene haciéndolo desde hace tiempo”.