Proteccionistas piden que carreros cumplan con el plan

El Tribuno/ Los proteccionistas de animales celebraron el plan que lanzó la Municipalidad para que carreros entreguen sus caballos a cambio de motocargas y piden que se respete el plan.

Desde el 4 de agosto, estará prohibido el uso de equinos para trasladar mercadería.

"Desde nuestro lugar venimos trabajando desde hace 10 años por la erradicación del trabajo a tracción de sangre para que el carrero tenga una vida más digna", expresó Elba Moreira, presidenta de la Fundación San Roque.









Repercusiones

Hasta la modelo Nicole Neumann, quien es conocida por su actividad proteccionista, se hizo eco del plan de reconversión integral para la familia carrera de Salta. "Ni personas excluidas ni caballos maltratados", fue el tuit que Neumann replicó en la red social del pajarito.

Con ese programa, de los 377 carreros censados semanas atrás por el municipio, alrededor del 60 por ciento podrá acceder a las motocargas. Para obtener este vehículo, los trabajadores deberán entregar el carro, el caballo y prestar un servicio a la comuna.

Otros puntos

Además, se prevé la capacitación en oficios que incluirá un subsidio semanal, equivalente al promedio de ingresos declarados en el censo.

A los que aprueben los cursos de capacitación se les entregarán las herramientas esenciales para que puedan desarrollar la actividad elegida.

"Ahora esperamos que el carrero entienda que puede tener una vida distinta, acceder a otra calidad de vida. Hoy el municipio, junto a la Nación, les brinda otras posibilidades y vemos que se ha tomado la decisión de avanzar gracias a la voluntad del intendente, y estamos contentos de que se haga cumplir la palabra empeñada", manifestó Moreira.

"Fue un día muy importante para todos: para los carreros y sobre todo para los proteccionistas", expresó. El anunció del plan de reconversión lo hizo el intendente Gustavo Sáenz el pasado jueves.

Las dudas

Apenas se comunicaron los detalles del trueque y el programa de asistencia, grupos de carreros se reunieron y expresaron sus dudas y críticas.

"Esos vehículos van a terminar, al poco tiempo, convertidos en chatarras en el fondo de las casas", deslizó Freddy Flores, presidente de la Agrupación Carreros de Salta.





Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Rodrigo García argumentó: "Todo es ambiguo. No dicen cuántas horas debe trabajar el carrero en la Municipalidad para pagar la motocarga. Tampoco dicen de cuánto será el subsidio para los que hagan los cursos de artes y oficios" .

El dirigente sostuvo: "Esto es muy complicado, porque lo que no está escrito, después no te da derecho a ningún reclamo. No lo aceptamos y seguimos firmes con el amparo".