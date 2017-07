Santa Fe: la lista de las mujeres impugnada por no tener varones apelará el fallo

La Cámara Nacional Electoral rechazó la lista porque no respetaba la ley de cupo, que menciona a hombres y mujeres.

La Nación/ Las mujeres de Ciudad Futura, la lista que la Cámara Nacional Electoral impugnó porque no respetaba el cupo (no había ningún hombre entre los candidatos), no se desanimaron. "Apelaremos el fallo y participaremos como candidatos en rebeldía", aseguró el actual concejal de Rosario, Juan Monteverde, quien será tercero en la nómina, acompañado por Pedro Salinas, en el sexto lugar.

Tras la desición de la Cámara, en fallo dividido, se anunció la presentación de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Estamos frente a una Justicia que en sus fundamentos iguala feminismo con machismo. Eso es alarmante", sostuvo Caren Tepp, cabeza de la lista.

El jueves se conoció el resultado de la Justicia. En un principio la votación estuvo empatada 1 a 1 (Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera votaron a favor y en contra, respectivamente, de la decisión del juez federal con competencia electoral de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, por lo que debió desempatar el juez de la Cámara Federal, Martín Irurzún, quien se inclinó por no aceptar la nómina integrada totalmente por mujeres).

De cualquier modo, Ciudad Futura participará en las primarias del 13 de agosto con una lista alternativa en la que incluyeron cinco candidatos varones "en rebeldía", quienes anticiparon que renunciarían en caso de acceder a una banca en la Cámara Baja. Tras la decisión de la Cámara, Tepp señaló: "Se trata de una Justicia que basa sus argumentos en fallos y legislaciones de otros países".

"Lo que el juez dice es que distinto sería que existiese una ley de paridad de género donde se respete una participación igualitaria entre hombres y mujeres, pero no es la legislación que existe", remarcó Tepp.

La Cámara Nacional Electoral le bajó el pulgar a la lista 100% femenina con la que el partido Ciudad Futura pretendía participar de las Paso para diputados nacionales, y ratificó el fallo del juez federal de Santa Fe, con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, quien obligó a la lista El Poder de las Mujeres a incluir como mínimo un 30% de hombres en la nómina.