Video de "El Polaquito", el chico de 12 años que cuenta que mató y robó

Un chico de 12 años de Buenos Aires, apodado "El Polaquito", fue presentado este domingo por la noche en PPT, por canal 13. Es impactante escuchar hablar a este preadolescente porque contó que "a un transa que no me quiso regalar una bolsita de droga le di un tiro acá en la boca, que le salió por acá, por atrás (la nuca)".

Ese impactante relato conmovió a quienes estaban en el set de Canal 13 durante el programa que conduce Jorge Lanata.

"El Polaquito" que está sospechado de robar en el jardín de infantes N°14 Villa Caraza contó que "porque estaba aburrido" y pronuncia una frase que llena de estupor: "No, no tengo miedo a nada".

El diálogo con El Polaquito

El chicoi vive en una zona humilde de Lanús, un distrito gobernado por Cambiemos. Su padre está preso ("está re en cana", resume su hijo), condenado según dijo el chico por varios crímenes, y él dejó la escuela en cuarto grado. "Si pinta sí, capaz vuelvo" a la escuela, aclara el mismo chico que antes contó su intimidad con la violencia y el abandono.

"Maté a uno pero no me hicieron la denuncia porque era un transa. No me quiso regalar una bolsita de droga y (el disparo) se lo di en la boca. Le di uno acá, que le salió por acá", cuenta ante las cámaras el pequeño, que dice que no le tiene miedo, menos a la policía. "Yo tengo más años que lo que entrenaron ellos, no saben manejar una pistola", dice sobre los uniformados de la fuerza municipal, los conocidos "pitufos", según difundió diario Clarín.

"Yo fumo porro, con merca nevada. No te deja duro, te deja re loco, re mambeado", cuenta y también confiesa que usa una pistola calibre 9 milímetros: "Es una Bersa Thunder, con regulación automática, para que no te tire para atrás", detalla con una precisión más propia de un delincuente con años de experiencia que de un chico que transita sus primeros años de vida.

Y relata que a un cómplice con quien salió a robar le disparó también porque, al haber reducido una camioneta en los monoblocks de Villa Soldati, y recibido unos 50 mil pesos, no le quiso dar los 25.000 que le correspondían a él. "Me quiso cagar mi plata", se justificó El Polaquito. Más allá que su relato sea cierto, su tono resulta verosímil y, por eso mismo, transmite una sensación de miedo y horror.

"No tengo miedo a nada. No tengo miedo a nada. No tengo miedo a nada", dice El Polaquito, en una frase imborrable.