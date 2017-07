Boby Armella: "Se puede ser futbolista y concejal al mismo tiempo"

Tomás "Boby" Armella habló por primera vez en un programa político de su incursión como precandidato a concejal por el PJ. El jugador de Central Norte confesó que agarró la bandera de la política para hacer en serio lo de las campañas solidarias, y no que sean sólo dos al año.

El ídolo "cuervo" estuvo en Agenda Abierta dialogando con Daniel Gutierrez en su primera entrevista con la nueva faceta. "Yo no veo que la política sea algo contaminante, malo. En mi casa lo escucho a mi papá decir que son los mismos de siempre. Creo que el fútbol me educó, me enseñó un montón de cosas. Hay que ser buena gente y tratar de equivocarse lo menos posible".

Ante la posibilidad de llegar al Concejo Deliberante dijo que es posible compatibilizar la vida de futbolista y edil, que no sería problemas de tiempos para cumplir con sus dos obligaciones. Y entre risas dijo que en el vestuario de Central sus compañeros se le burlan por su nueva incursión.

Armella será precandidato en tercer término en la lista que encabeza Gustavo Serralta por el Partido Justicialista.