Sin porcentaje definido, SADOP y UPCN esperan la mesa salarial

A horas del inicio de la segunda paritaria estatal del año, los gremios esperan expectantes la negociación que definirá un nuevo incremento en sus salarios. SADOP y UPCN, por su parte, aún no definieron el porcentaje que solicitarán al Gobierno Provincial.

El secretario general de Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Mario Palavecino, en diálogo con InformateSalta, consideró que es necesario tomar como referencia los porcentajes acordados en otras partes del país.

“Lo bueno de esta paritaria es que ya tenemos parámetros de las demás provincias como cerraron la parte educativa en toda la República Argentina. Tomaremos también en cuenta también lo que se va a decidir en el cuerpo de delegados,” dijo.

Mario Palavecino. Foto: El Tribuno

En vista de ellos, la primera reunión interna del sindicato se concretaría hacia el miércoles o jueves de esta semana. En ella, buscarán definir los intereses o pedidos de los diferentes delegados, que hoy se reintegran a sus lugares de trabajo, luego del receso invernal.

Desde su punto de vista, “no importa el porcentaje de aumento, podemos obtener un 50% de aumento, pero a nosotros nos importa que porcentaje llega a la docencia privada. Trabajamos para que estos porcentajes lleguen en su totalidad.”

Además de la cuestión salarial, negociarán algunas otras aristas. “Nosotros tenemos una mesa de prevención de conflictos, que es solamente de la parte privada, que se la hace en la Secretaría de Trabajo, así que ahí también reactivamos distintos puntos,” explicó Palavecino.

La postura de UPCN

Por su parte, Gustavo Soto, secretario general de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), dijo a InformateSalta que llegan a la mesa con la más alta expectativa. “Sacaremos lo más que se pueda y que sea acorde a la pérdida del poder adquisitivo del salario y de acuerdo al proceso inflacionario que se va dando,” indicó.

Si bien no definieron aún un número, aseguró que el porcentaje no puede ser menor al 24% obtenido por los gremios docentes en Buenos Aires. “Pero hay que esperar que nos sentemos, ver qué sucede en los próximos días, si no tenemos alguna sorpresa en lo económico, y de ahí sentarnos a conversar,” aseveró.

Finalmente, subrayó que insistirán, también, en ítem como la vinculación de horas y la relación del tope horario.