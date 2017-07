Con directora invitada, la Orquesta Sinfónica anuncia su próxima fecha

La Orquesta Sinfónica de Salta presentará dos estrenos bajo la dirección de la maestra norteamericana invitada Jaclyn Hartenberger. Ellos son “Bloom” de Steven Bryant (Estreno en Argentina) y “Savannah River Holiday” de Ron Nelson (Estreno en Salta).

Sobre Jaclyn Hartenberger

Jaclyn Hartenberger es miembro de la Hugh Hodgson School of Music (HHSoM) de la Universidad de Georgia, donde se desempeña como Directora Asociada de Bandas y Profesora Adjunta de Dirección. Dirige también “UGA’s MOD[ular]”, Ensamble que forma parte de la misma universidad.

Sus actividades de dirección incluyen presentaciones con “West Point Band”, “Concordia Santa Fe Winds” y varias bandas de honor regionales y de distrito, en Estados Unidos. También se ha presentado en República Checa, Brasil e Italia.

Jaclyn Hartenberger ha recibido los títulos “Bachelor of Arts in Music Education” (Licenciada en Educación Musical), de la Universidad del Norte de Texas, y de “Master of Music” (Maestría en Música) y “Doctor of Músical Arts in Conducting” (Doctorado en Dirección Orquestal), de la Universidad de Texas en Austin.