Camionero santafesino acusado de estafar a seis comerciantes salteños

El hombre utilizaba una tarjeta de débito dañada para realizar compras off line por importantes sumas de dinero.

Gracias a las sospechas de Eduardo Peñaloza, un comerciante salteño, que logró darse cuenta de que un camionero santafesino intentaba estafarlo con la compra de mercadería valuada en 8000 pesos, bajo la modalidad off line, se inició una investigación por seis casos similares.





Hoy se encuentra detenido e investigado por la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, quien analiza cinco hechos más con la misma modalidad, que consiste en que el imputado simulando solvencia, iba a los comercios para hacer compras, pagando con una tarjeta de débito a su nombre, en mal estado que no podía ser pasada por el postnet.

Ante esa situación pedía hacer la compra de modo off line, la cual únicamente se puede hacer con tarjetas de crédito, previa autorización de la firma, no así con las de débito. Por ello desde la fiscalía sostienen que el sospechoso “actuando a sabiendas de que dicho método no es válido para perfeccionar la compra, hacía incurrir en un error a las víctimas, que se vieron perjudicadas económicamente”.