“El colectivero casi nos tira de la moto, nunca se disculpó”

Luego de que un chofer del corredor 7D denuncie haber sido brutalmente golpeado por un hombre, con quien tuvo un entredicho durante el recorrido, el acusado, Facundo salió a defenderse. Por los micrófonos de FM Cielo dijo “él es un maricón que no sabe reconocer su error. Yo no soy un delincuente”, sostuvo.

El hombre dijo que viajaba en su motocicleta junto a su esposa e hija cuando “en el barrio El Círculo III sentí que venía un colectivo fuerte, me di vuelta y nos pasó, casi nos tiró de la moto”. Ante la situación lo siguió y se le puso a la par para reclamarle.

“Me paré a la par, del lado de la ventanilla y le dije ´vos estás loco` nunca me pidió disculpas. Le reclamé que casi me tiro de la moto y lo único que dijo “si.. si bueno pendejo, anda nomás. Que no reconozca su error, que no me responda y que me trate de pendejo me dio mucha impotencia. Retrocedí la moto y mi señora por agarrar a mi hija perdió el equilibrio y se cayó. El tipo se me reía en la cara, yo me saqué el acullico y se lo tiré en la cara por la ventanilla y ahí aceleró para chocarme y se fue”, relató.

Facundo dijo haber vuelto a su casa, dejar a su familia e ir al control del colectivo en el barrio Solidaridad, con su hermano y padre. “Fui a pedir los datos del chofer para hacer la denuncia”. Mientras hablaba con un inspector lo vio dentro del control, “le dije que ya no estaba con mi señora que ahora me tire el colectivo y sacó una escoba y me comenzó a pegar. Yo sólo me defendí, no estaba ebrio como dijo y tampoco soy un delincuente”, explicó.

La situación terminó con denuncias mutuas y un pedido de seguridad. El acusado asegura tener testigos que ratifican su versión de lo sucedido.