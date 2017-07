Argentina es el país donde hay más "amigos con derecho a roce"

Que los argentinos además de buenos amigos son buenos amantes –o dicen serlo– es algo que ya ni las estadísticas discuten. Así, la Argentina se convirtió en el país de la región con más "amigos con derechos" entre sus habitantes.



Según un estudio realizado por la consultora OH! Panel en Latinoamérica, se tienen entre dos y cuatro relaciones del tipo "amigos con derecho". Es decir amistades en las que están permitidas las relaciones sexuales.



Pero es aquí donde este tipo de relaciones se incrementan, para pasar a liderar la región. Fueron los argentinos los que señalaron haber tenido entre unas 12 y 14 de este tipo de relaciones en su vida. Esto equivale al 21% de los argentinos, mientras que en Latinoamérica se habla de un 12% en total.



Sin embargo, si hay algo que caracteriza a los locales, es que la duración de ese tipo de vínculos fue de tan sólo algunos meses, mientras que en la región las características de las relaciones se divide: un 40% duraron unos meses, y un 33%m, más de un año.



La antropóloga y asesora de Match.com, Helen Fisher es optimista acerca de los cambios que se dan en las relaciones sentimentales de hoy en día, incluyendo al sexo sin compromiso. Es que los solteros de hoy estiran el momento de comprometerse y fusionan ese tiempo con el del cortejo. “El sexo es parte del combo” –asegura Fisher– quien sostiene que “las parejas quieren saber todo de un potencial compañero de vida antes de atar el nudo".





El 30% de los hombres considera que estas relaciones son muy positivas.



Por otro lado el 65% de los argentinos considera que este tipo de relaciones son muy positivas, pero la cuestión se divide entre géneros, ya que de las mujeres sólo un 16% considera la experiencia como “muy positiva”, mientras que opinan lo mismo el 30% de los hombres.



Pero las opiniones se dividen en partes iguales cuando se preguntó si una relación de amigos con derecho puede derivar en algo más formal. Entre quienes iniciaron un romance, un 52% de los argentinos confesó que la relación duró muy poco. Sin embargo, cuando la relación terminó, hubo altos porcentajes de amistades que continuaron (81%).



Desde March.com indican que "Nadie nos conoce mejor que un amigo entrañable. Los amores nacidos al calor de la amistad ahorran gran parte del mutuo conocimiento: ya sabemos de las virtudes y los defectos del otro con todo lo que ello implica. Se pierde cierta magia del enamoramiento y se gana con el criterio de realidad. La única manera de saber si este amor puede prosperar es intentando. Y, si no funciona, barajar, dar de nuevo y tratar de que no se pierda el sentimiento puro del encuentro inicial", concluyen.