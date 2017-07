Atropelló, se fugó y luego abandonó su camioneta en Jujuy: está identificado y libre

domingo 9 de julio, Ariel Juan Cruz, de 20 años, salió desde su casa hacia el trabajo. En esa fecha patria el joven militar se dirigía al regimiento a bordo de su moto, una Yamaha FZ, para desde esa base trasladarse hasta la localidad de Guachipas para ser parte del desfile.

Sin embargo, esa madrugada una camioneta de alta gama se lo llevó por delante, dejándolo en terapia intensiva desde hace 11 días. Su familia ruega por su recuperación mientras exige que la Justicia actúe contra el hombre que causó semejante daño.

En diálogo con El Tribuno, Rita Cruz, hermana del solado víctima del siniestro, relató lo sucedido esa mañana en la ciudad. "Eran cerca de las 4 cuando mi hermano salió de la casa para ir a trabajar, tenía un desfile en Guachipas porque es militar. En la avenida del Bicentenario y calle Leguizamón, en los semáforos, frenó antes de la senda peatonal porque el semáforo se había puesto en amarillo para quedar en rojo. En ese momento, me comentaron los testigos que vieron el accidente, una camioneta blanca se lo llevó por delante, salió despedido unos 30 metros y terminó contra uno de los postes del semáforo".

Se fuga

"Ese chico, Maximiliano Bogler Gumilla, de 22 años, a pesar del semáforo en amarillo quiso pasar y se llevó puesto todo lo que tenía por delante. Encima, después del tremendo impacto lo miró a mi hermano, se subió a la camioneta y no tuvo problemas en dejarlo abandonado para darse a la fuga", prosiguió. A medida que relata lo sucedido el tono de su voz denota un enojo que va en ascenso con el correr de los minutos. No es para menos, a su hermano casi lo matan y hoy lucha por su vida, mientras el culpable además de dejarlo tirado, se fugó burlando el control policial: "Los policías lo persiguieron, ellos mismos me dijeron que como estaba en una camioneta grande no pudieron alcanzarlo".

Según fuentes policiales, el autor del siniestro se subió a su rodado y siguió su camino. "Me dijeron que se detuvo en el Quirquincho, ahí observó que lo perseguía la Policía y emprendió de nuevo la fuga con dirección a la cornisa para pasar a Jujuy. En la entrada de esa provincia abandonó la camioneta", contó Rita Cruz.

Complicado estado de salud

"Cuando regresamos al San Bernardo la doctora me cuenta que mi hermano había sufrido golpes en la cabeza y tenía coágulos en el cerebro, la columna vertebral complicada, los pulmones golpeados, fracturas en las costillas y la clavícula. Una injusticia porque mi hermano no cometió ninguna infracción, no realizó ninguna maniobra que no debiera, tenía el casco bien puesto como tiene que ser, si uno de los playeros de la Refinor que está cerca fue quien le sacó el casco en ese momento", siguió relatando con dolor Rita, hermana de Juan Cruz.

En libertad

La indignación de la familia del joven tiene como fundamento la libertad que por estas horas goza Maximiliano Bogler Gumilla, desde que casi mata a Juan Cruz. "No puede ser, desde la Fiscalía número 6 nos dijeron que el tipo como no tiene antecedentes y se comprometió a presentarse en la Fiscalía todos los días para firmar y dejar por sentado que no se va a ir a ninguna parte está libre", apuntó Rita Cruz.