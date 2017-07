Con temperaturas bajo cero, 3 niños viven con su mamá en una carpa

Tras un informe de Canal 9, se conoció la precaria situación de la Elizabeth Valverde y sus tres hijos. La familia se encuentra viviendo en un terreno del B° Gauchito Gil. “Hace un año y medio que estoy acá, en este terreno que estaba abandonado” relató la mujer.

Tiene tres hijos, uno de ellos con una cardiopatía congénita y estenosis pulmonar, otra niña de tres años y un bebé de un año. “Vivimos en esta carpa y nos morimos de frío todas la noches. Con la temperatura de ayer se me congeló todo. Quise meterlos a todos en la cama pero fue imposible” indicó Elizabeth.

Incluso ante la consulta sobre cuáles eran las alternativas para lograr calentar el pequeño ambiente, sostuvo que pone a hervir agua para ver si con el vapor se calienta un poco. “Aun así nos congelamos. Eran las 7 de la mañana y anoche seguía despierta por el frío” agregó.

Otras de las dificultades de esta familia es que el terreno que ocupan no es de su propiedad y se encuentran en instancias de mediación con los dueños. “Presente mi caso en Tierra y Hábitat pero no me dieron ninguna respuesta o solución al problema. Hasta ahora hice un acuerdo en Fiscalía sobre una división provisoria hasta que me den otro terreno.”

Por último, admitió tener miedo sobre qué pasará con lo poco que tiene ya que tiene que viajar en los próximos meses al Hospital Garrahan para que su hijo sea intervenido quirúrgicamente. “Lo único que quiero es construir una pieza para que cuando vuelva mis hijos tengan un lugar para vivir” finalizó.