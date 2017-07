Un nene gravemente herido al caer a un pozo en Alto La Loma

Un lector de InformateSalta contó los momentos de angustia y desesperación que vivió una familia que fue a comer al Complejo Alto la Loma el sábado por la noche, cuando un niño de 12 años, que jugaba en la zona de juegos cayó dentro de un pozo ciego que no estaba señalizado.

En diálogo con este medio, el abogado Pablo Suárez Nelson, confirmó lo sucedido y contó que la “familia estaba cenando en el restorán La Tosca. El menor salió a jugar alrededor, donde hay una especie de pozo ciego que no entendemos cómo se encuentra habilitada como depósito de este restorán. Lo que sucedió es que al no estar señalizado, no tener luz ni baranda el menor pensó que continuaba el terreno y se cayó”.

En medio de la desesperación la familia del niño, que perdió el conocimiento por el fuerte golpe, se dio con que el lugar no tenía botiquín de primeros auxilios y tampoco una camilla. “El padre esperó media hora a que llegue una ambulancia. Él tuvo que sacarlo del pozo, hubo una omisión de cuidado y nadie del lugar se acercó a auxiliarlos ni a acompañarlos”, explicó.

“Si bien la responsabilidad civil no se va a discutir, la familia decidió hacer la denuncia penal por lesiones culposas contra los dueños del complejo, porque no se acercó nadie y ese lugar no puede seguir habilitado”, sostuvo.

La denuncia ya se tramita en la Fiscalía Penal Nº 1 mientras el niño, que es abanderado del Bachillerato Humanista, sigue en observación “tiene ataques de pánico producto del golpe que sufrió, tienen que monitorearlo al menos por seis meses”.