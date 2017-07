Chau zapatos molestos: técnicas caseras para estirar calzados de cuero

En simples pasos, al alcance de todos, InformateSalta te enseña esta semana como acabar con el dolor de pies por calzados apretados que no ceden. Cuatro tips infalibles.

En invierno, la época del año en la que nuestros pies se lucen un poco más tapaditos y los calzados son en su gran mayoría de cuero, podes sentir algunas molestias si se ajustan demasiado. Por ello, desde InformateSalta te ofreceremos esta semana cuatro técnicas caseras para estilarlos y poder caminar mucho más cómoda.

Una buena alternativa es usar alcohol, pero ojo, debes ser muy cuidadosa para no decolorar cueros teñidos y se trata de un secretito no apto para zapatos de gamuza o semiterminados. ¿Cómo se aplica? Debes mojar o humedecer con alcohol un bollito de tela o papel blanco, que no sea de diarios o revistas, ubicarlo en la zona que buscamos ablandar o agrandar, dejarlo reposar, haciendo presión durante 24 horas y luego dejarlo secar.

Aunque puede resultar un poco incómodo, se puede hacer también este proceso caminando, habiendo humedecido la media en alcohol. Este método funciona muy bien para estilar la punta de zapatos cerrados. Dato a tener en cuenta: jamás usar agua debido a que mancha el cuero.

Otra opción, algo más llamativa, es usar el freezer de casa. En ese caso se debe llenar de agua una bolsa (ziploc o hermética), colocarla dentro del zapato y llevar todo junto al congelador, dejar 24 horas y luego retirar, extrayendo con cuidado la bolsa. Tras esta acción, es importante dejar secar el calzado sin que entre en contacto directo con el agua. Esto generará presión sobre la zona que deseamos estirar.

La tercera técnica es ideal para zapatos que aprietan los dedos. Para ello, debes colocarte medias gruesas, y con el zapato puesto, estirar la pierna y aplicarle calor (como el de un secador de pelo). Es importante que se mantenga el pie y el secador en constante movimiento y dejar enfriar la zona antes de sacar de quitarlo del pie. El calor estira el cuero y toma la forma del pie. Se recomienda que no sea muy intenso porque puede despegar el calzado.

Finalmente, existen zapatos, sobre todos aquellos que tienen punteras reforzadas, que son imposibles de estirar, así que es recomendable medirlo bien y caminar un poco antes de comprarlos. De todas maneras, siempre existe la opción de visitar al zapatero ¡Hasta la próxima!