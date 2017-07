Día del Amigo: Hermanos del destino

Febrraro, imaginando conectarse con el resto del mundo, un día como hoy pero de 1969 envió más de 1000 cartas a personas que vivían en diferentes países. La respuesta no tardó en llegar: unas 700 personas le respondieron su misiva dando lugar, poco tiempo después, a la instauración del 20 de julio como Día Internacional del Amigo.

En su última entrevista, dada al diario La Voz del Interior, antes de fallecer en noviembre de 2008, contó que la idea de celebrar el Día del Amigo surgió mucho antes de 1969, la historia se remonta a los años 40, al siglo pasado, cuando don Enrique era locutor de Radio Splendid. Agradecido por la cantidad de cartas que recibía de sus oyentes (tenía un programa sobre música clásica), se puso a buscar la manera de retribuir la generosidad de la gente. Pensó, entonces, que entre tantas celebraciones que había en el calendario, faltaba una que homenajeara a los amigos.

En 1945 se le ocurrió el día del fin de la Segunda Guerra y el nacimiento de Naciones Unidas, pero lo desechó por estar ligado a la violencia. En el ´69 todo el mundo hablaba del alunizaje; desde Estados Unidos se decía que el hombre llegaría a la Luna en nombre de la amistad de la humanidad hacia el universo, lo que fue interpretado por Febbraro como un signo inequívoco de unidad. Alto miembro de la masonería argentina, tenía una empatía muy grande con Edwin Aldrin, coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien descendió de la nave espacial Apolo XI y se unió junto a su compañero Neil Armstrong en el aterrizaje del hombre en la Luna. Aldrin también era masón. Todavía la Nave Apolo 11 estaba en órbita cuando Febbraro, instalado en su consultorio redactó y envió mil cartas a cien países invirtiendo una inconmensurable cantidad de tiempo y recursos sin demasiadas esperanzas. 700 respuestas le devolvieron la fe en la humanidad y sellaron un pacto de amigo traducido luego en una fecha que siempre imaginó como una celebración ética, sin fines de lucro ni destinada a fomentar el consumo.

Implicancias

Al igual que otras fechas conmemorativas, esta no parece ser la excepción a la regla de quedar en un plano anecdótico, cuasi teatral, de festejos llenos de vacuidad. Algunos, los que el escritor español Pío Baroja no duda en calificar como “tontos”, atiborrarán las redes sociales de mensajes lanzados al ciberespacio a diestra y siniestra, tranquilos en su cuenta millonaria de amistades. Dirá el autor de Vidas Sombrías (1923) “El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez”. Otros, abrazarán el sentido de rareza de tamaño sentimiento, y culminarán su cuenta al llegar al dedo mayor de una de sus manos. El resultado de la suma que unos y otros hacen, da cuenta del sentido, los principios y valores, traducidos en acciones que le atribuyen a aquello que llaman amistad. En la era de la ciber-conexión, se han reproducido cuál LIKES y EMOTICONES, los seudo-sinónimos de este vocablo, reduciéndolo a un sentido de seguidor ficticio, conocido con permisos o solicitud aceptada.

El pegadizo sueño de “Tener un millón de amigos” que Roberto Carlos lanzara en 1975, tan utópico como fuera en su momento pisar la luna, emerge en el imaginario colectivo como alcanzado gracias a la tecnología. Lo cierto, es que resulta innegable, cuanto menos evidente, para aquellos que crecieron pateando la pelota en el campito del barrio, saltando el elástico o echando a rodar la bicicleta en las descoloridas veredas, que la profundización del distanciamiento físico generado por las redes sociales, ha dado lugar a un infra mundo, donde la realidad del amigo, materializada en el brillo de los ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que brota al ver al otro, aparecen desdibujadas.

Resulta fascinante regocijarnos con las odas escritas sobre la amistad, en sus perpetuas simbolizaciones y, sin embargo, es difícil escapar a la sensación de vernos encerrados en un callejón sin salida, que nos eleva a cientos de kilómetros de la vida cotidiana, de una modernidad que nos aísla al tiempo que nos asfixia, que desborda nuestras agendas de obligaciones y novedosas obsesiones virtuales.

Cada vez menos espacio queda en el breviario y memoria de la vida diaria para el dialogo con el tabaco, el café o el vino como testigo, o esos silencios que se levantan al borde de la noche, entre almas cansadas y adormecidas en el regocijo. Para esa persona real que deseamos acompañar, desde la escucha y el abrazo, frente a los problemas o adversidades, aunque no podamos darle soluciones, ni tengamos respuestas para sus dudas o temores. Seres de carne y hueso, con tropiezos y desaciertos que conocemos y nos duelen tanto o más que a ellos, y que daríamos lo que somos y tenemos por cambiar. Manos que añoramos sujetar, cuerpos que necesitamos abrazar para celebrar al ritmo acelerado del corazón sus triunfos y alegrías, los simples y breves momentos de felicidad. Hombres y mujeres con los que guardamos lazos profundos de unidad sin ataduras que quiebren el respeto por la libertad de elegir y la obligación inapelable de no juzgar. Dirá Julio Cortázar, en su poema, Los amigos, “Livianamente hermanos del destino, dióscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra.”

Como cada día, hoy podemos dar vuelta la página del calendario y atestar la agenda del ruido ensordecedor de las redes y sus cantos de sirena, o descentrarnos, detener la marcha y mirar a nuestro lado para ver las manos y los brazos extendidos, las miradas cómplices, la fluorescencia en los momentos de obscuridad, el desborde de risas en tiempos de felicidad. Y elegir, quien caminará a nuestro lado, con quién sellaremos ese pacto que ni el tiempo ni la distancia puede romper, conscientes de que es preciso alimentarlo, con un “Cómo estás” ansioso de respuesta, un ritmo de escucha acompasado, palabras justas en el momento adecuado, y silencios suplicados desde un simple gesto o la detención del paso.

Por. Lic. María Florencia Barcos - para InformateSalta