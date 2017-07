Elecciones 2017: “Es una campaña tranquila”

La campaña electoral rumbo a las primarias generales de agosto cumplieron una semana, y el ministro de Gobierno de Salta, Juan Pablo Rodríguez, compartió su análisis de lo transcurrido en estos siete días.

“Es una campaña tranquila”, fue la definición que el funcionario compartió con InformateSalta, a la vez que consideró que “veníamos acostumbrados a mucha pirotecnia verbal en campañas anteriores”.

Del mismo modo, consideró que “es muy bueno para toda la sociedad que haya respeto, que haya bajo nivel de agresión entre los precandidatos”.

Por otra parte, Rodríguez reafirmó lo comentado en otro medio, sobre dar igualdad de condiciones a todos los precandidatos del frente oficialista, agregando que “cada uno puede potenciar su campaña con los recursos que le parezca; los fondos que tiene el frente es distribuido de forma equitativa entre todos los candidatos”.

El funcionario también se expresó sobre el despido del ex diputado José Vilariño, de su cargo de coordinador en la Casa de Salta, en Buenos Aires. “Es jefe de campaña de otra fuerza política y hace como cuatro meses que no iba a trabajar, no prestaba ningún tipo de función y ese es un motivo válido para que sea sacado”, aseveró.

Finalmente, comentó sobre los trabajos que se llevan adelante en el Polideportivo Delmi, lugar que estuvo visitando acompañando al gobernador Urtubey para supervisar las obras. “Está todo preparado para la gran agenda que vamos a tener, muchas cosas están pasando a nivel deportivo y el Delmi necesitaba de la estructura acorde, estamos muy conformes con las obras que se están llevando adelante”, concluyó.