Marcos Urtubey “calienta los motores” luego del receso

El piloto salteño Marcos Urtubey disputará la séptima fecha del campeonato de Top Race Series, a bordo del Mercedes Benz que alista el equipo “RV Racing Sport”, en el autódromo de Concordia.

Este fin de semana se dará cita nuevamente la competencia del TRV6 (Top Race V6), junto al TRS (Top Race Series) y el TRJ (Top Race Junior), en el entretenido trazado entrerriano, que tiene una extensión de 4700 metros de longitud.

Arranca el segundo semestre del año y se renuevan las esperanzas para Marcos, que al respecto comentó: “La verdad es que tengo muchas ganas de correr, se hizo muy larga la espera, fueron como 40 días desde la última carrera el mes pasado hasta ahora. Así que estoy muy tranquilo y me tengo mucha fe para el fin de semana, ya que estoy muy motivado y con muchas ganas.”

Al respecto del circuito de Concordia, mencionó: “No lo conozco, pero he podido entrenar mucho con el simulador durante este tiempo, y es un circuito rápido pero técnico, ya que tiene curvas lentas y curvas rápidas, y me parece que uno tiene que ser muy preciso porque si perdes en la curva rápida, después podes perder mucho a la salida de las rectas largas y en las curvas lentas, la que erras y entras mas pasado o más lento también te puede perjudicar yendote afuera, entonces creo que hay que estar super concentrado como en cualquier otro circuito.”

Finalmente, y haciendo hincapié en sus expectativas para el tramo final del año, Urtubey comentó: “Creo que va a ser un muy buen segundo semestre. He tenido seis carreras hasta el momento, las cuales en su mayoría las he terminado y casi siempre dentro de los 10, por lo cual es muy positivo, dado que recién estoy empezando a correr en esta categoría y todavía no cumplí un año corriendo a nivel nacional. Pienso que si logro, en esta segunda mitad del año, capitalizar todo lo que estoy viviendo, voy a poder volcarlo a la pista y va a ser muy bueno.”

La actividad en pista para Marcos iniciará el viernes con la tanda de pruebas libres, el sábado hará lo propio con la tanda de entrenamientos a partir de hs. 10:10 y continuará con la jornada clasificatoria a partir de las 13:32 hs hasta 14:25 hs, posterior a esto se correrán las respectivas series desde hs.16:10 y el domingo cerrará el fin de semana con la carrera final a hs 11:05, pautada a un máximo de 30 minutos.

Se emitirá en vivo por canal 13 para Capital Federal y GBA y por la señal de TyC Sports para todo el país.