Consumió “nuez de la India” para adelgazar y está en coma

Una mujer que realizó un tratamiento para adelgazar en base a “nuez de la India” fue traslada a una habitación común, pero continúa en coma y sin respuesta neuronal, según el parte médico del Hospital Central de Mendoza.

Desde el área de comunicación del hospital mendocino dieron a conocer, cerca del mediodía, un nuevo parte médico de la paciente Julia Córdoba (36), quien lleva 20 días en estado grave luego de consumir “nuez de la India” (Aleurites moluccanus) como parte de una dieta.

“Continua internada en sala común, no tuvo ninguna respuesta neuronal, y se la pasó a esa sala porque no tiene riesgo de vida por ahora”, dijeron desde el hospital.

“A la paciente se la está alimentando por una sonda nasogástrica, además se le realizó una traqueotomía por una cuestión de ventilación, que se la hicieron en la Unidad Coronaria y es para sacarle las secreciones, ventilarla y es más fácil después despertarla para saber la respuesta neuronal que tiene”, señalaron desde el centro de salud.

La mujer decidió comenzar una dieta hace ocho meses utilizando la polémica “nuez de la India”, un fruto originario de Indonesia que se popularizó hace algunos años en el país y con el que prometen la “figura perfecta” en pocos meses.

Como consecuencia de este tratamiento, Córdoba ingreso al hospital inconsciente y el análisis arrojó que tenía una hipokalemia, que es un descenso del potasio en sangre, con un cuadro de deshidratación severo, lo cual la llevó a ese trastorno cardiovascular que originó y terminó en un paro cardiorrespiratorio.

“Se está esperando la evolución, porque no hay otros estudios para hacerle, se le va evaluar la actividad neuronal, está en coma no inducido, no está dormida, tienen los ojos abiertos pero la mirada perdida, es un coma vigil”, explicaron desde el nosocomio.

“Esta semilla, nuez de la India, es de un árbol autóctono de Indonesia e islas del Pacifico Sur, tiene aceites que son utilizados para la iluminación o para la pintura, también tiene efecto irritante cuando es ingerido produciendo inflamación del intestino y al inflamarse pierde la capacidad de absorber nutrientes, líquidos y sales”, aseveró en su oportunidad un especialista como el doctor Sergio Saracco.