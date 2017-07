Vilariño reconoció que cobraba sin trabajar

Este miércoles el ex diputado nacional José Vilariño, quien fue ‘echado’ del cargo para el que fue designado hacia más un año y medio en la Casa de Salta y en el que nunca cumplió funciones, reconoció haber sido un empleado ‘ñoqui’ todo ese tiempo.

“Yo fui a trabajar cuatro o cinco veces pagado de mi bolsillo. La cuarta vez que fui, el delegado de la Casa de Salta me dijo que estaban arreglando el 8° piso, después volví y me dijeron que me instale en el Congreso, no me daban tareas y me dijo ‘mejor ándate a Salta, ya te vamos a avisar’. Nunca más tuve contacto con nadie más y viajaba todos los meses a retirar a Buenos Aires mi recibo,” contó a Marcela Jesús por FM Profesional.

El actual jefe de campaña del Partido de la Victoria hasta se dio el lujo de menospreciar la oportunidad que le brindó el gobernador Juan Manuel Urtubey, por un mísero sueldo de nada más y nada menos que de 33 mil pesos.

Luego, intentando desviar la entrevista hacia otro lado, y con un tono bastante más alto que al principio, comenzó a derrochar su bronca contra la pauta oficial, que según él, cobran algunos periodistas en Salta.

Percibiendo la situación, Jesús interrogó ¿Está un poco molesto o cansado? a lo que respondió: “Estoy molesto con usted por el tono en que pregunta, pareciera que yo soy el acusado y me la estoy bancando.” Y lo que es peor aún, casi faltándole el respeto también le dijo “no se haga la viva.” Finalmente, la periodista se cansó de sus agravios, decidió despedirlo y sacarlo del aire.